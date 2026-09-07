Ban Tuyên giáo Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Yên

Ngày 7/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy xã; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Đảng ủy xã đã tổ chức 11 hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp trên; 4 đợt sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn Đảng bộ có 29 mô hình học tập và làm theo Bác; kết nạp 35 đảng viên mới, đạt 77,8% kế hoạch năm; 97,96% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đến ngày 20/8 đã triển khai 173/189 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, đạt 91,53% kế hoạch.

Xã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; kiện toàn tổ chức và các chức danh tại 10/10 thôn, khu phố.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất 8 tháng ước đạt 3.460,5 tỷ đồng, bằng 85,9% chỉ tiêu Nghị quyết năm. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 331,5 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 896,5 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 2.232,5 tỷ đồng, chiếm trên 64% tổng giá trị sản xuất và tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được duy trì ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ.

Trong 8 tháng, xã tiếp nhận 7.828 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 7.548 hồ sơ đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn; 100% giao dịch thanh toán phí, lệ phí được thực hiện bằng hình thức không dùng tiền mặt. Tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình đạt 93%.

Văn hóa - xã hội, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; xã tổ chức thành công các lễ hội, Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I, duy trì hiệu quả Phố đi bộ Tiên Yên, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân đến nay đạt 88,58% dân số theo kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu y tế, từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, xã tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm. Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B, đã phê duyệt 103 phương án, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 96 hộ dân, bàn giao 24,7/28,909ha, đạt 85,4% diện tích.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xã Tiên Yên đạt được trong 8 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Tiên Yên tiếp tục nắm chắc, sâu sát địa bàn; chủ động nhận diện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường thẩm định chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. Cùng với đó, chủ động kiểm soát, định hướng thông tin, nhất là trước những thông tin trái chiều, xấu, độc trên không gian mạng.

Trong phát triển kinh tế, cần tạo cú hích mới cho sản xuất, phát huy lợi thế và các sản phẩm thế mạnh; nghiên cứu xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đối với du lịch, tiếp tục nâng tầm, mở rộng không gian và sức hấp dẫn của Phố đi bộ Tiên Yên, gắn phát triển sản phẩm nông nghiệp với du lịch.

Đồng chí cũng yêu cầu xã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ đối với từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ. Đồng thời nghiên cứu định hướng phát triển cảng Mũi Chùa; triển khai mô hình y tế dự phòng; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 trên 20%, trong những tháng cuối năm, Tiên Yên tiếp tục tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm; hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, từng bước đưa Tiên Yên phát triển đồng bộ, khang trang, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.