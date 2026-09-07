Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok khẳng định Đảng Sức mạnh Quốc dân luôn coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng đã ký tháng 10/2014; mong muốn hai bên thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả, thực chất các hiệp định và thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn cùng Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Jang Dong Hyeok đánh giá với cộng đồng hàng trăm nghìn người Việt Nam và người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hàn Quốc và Việt Nam, hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt và không thể tách rời, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, mở rộng giao lưu thương mại và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Jang Dong Hyeok cũng bày tỏ ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) lần thứ 14 vào năm 2028.

Tán thành với những đánh giá và phương hướng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, hiệu quả và cùng có lợi; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đầu tư tại Việt Nam; thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch; tăng cường thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các tổ chức nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị Đảng Sức mạnh Quốc dân và Chủ tịch Jang Dong Hyeok tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng gần 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt-Hàn; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.