Kiểm tra công tác biên phòng tại BĐBP TP Quảng Ninh

Ngày 7/9, đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung làm việc.

Quán triệt nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu các thành viên trong đoàn làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Đoàn tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định và văn bản của cấp trên về công tác biên phòng, xây dựng lực lượng; việc ban hành, duy trì thực hiện các nghị quyết, quy chế, kế hoạch và chương trình công tác của đơn vị...

Đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Quảng Ninh báo cáo tình hình đơn vị với đoàn công tác.

Nội dung kiểm tra còn tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới; trinh sát; phòng, chống ma túy và tội phạm; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; đối ngoại biên phòng; vận động quần chúng; xây dựng Đảng và công tác chính trị.

Đoàn cũng kiểm tra việc bảo vệ chính trị nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn; tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác cán bộ, quân lực, chính sách, hậu cần, kỹ thuật; quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài các nội dung trên, đoàn công tác còn kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xem xét, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân vi phạm mà các cơ quan chức năng kiểm tra trước đó đã chỉ ra thời gian qua.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh khắc phục những tồn tại, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác biên phòng và xây dựng lực lượng...

Theo kế hoạch, trong thời gian 4 ngày làm việc tại Quảng Ninh, đoàn công tác sẽ tiến hành nắm tình hình tại cơ quan Ban chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh, Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Đồn BP cửa khẩu cảng Vạn Gia, Hoành Mô, Đồn Biên phòng Trà Cổ và Đồng Văn.