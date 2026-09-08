Rà soát nghị quyết HĐND thành phố, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách

Ngày 8/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố ban hành từ cuối năm 2025 đến nay còn hiệu lực.



Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, từ tháng 12/2025 đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 39 nghị quyết quy phạm pháp luật. Qua rà soát, có 33 nghị quyết đang được triển khai hiệu quả, không phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc mới ban hành, chưa đủ cơ sở đánh giá hiệu quả; 6 nghị quyết đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đánh giá chung cho thấy, ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai, phân công rõ cơ quan chủ trì; đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện, tuyên truyền, phổ biến chính sách, rà soát đối tượng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Việc triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ, bám sát mục tiêu đề ra, từng bước đưa chính sách vào cuộc sống.

Đối với các nghị quyết còn khó khăn, vướng mắc, nội dung rà soát tập trung vào những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là những điểm chưa phù hợp trong phân cấp nhiệm vụ chi, bố trí nguồn lực; quỹ đất và hạ tầng tại các cụm công nghiệp; việc thực hiện chính sách khuyến công trong bối cảnh thay đổi mô hình tổ chức chính quyền; các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng liên quan đến công tác phòng, chống ma túy…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện hệ thống nghị quyết, bảo đảm các chính sách được thực hiện thực chất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mục tiêu phát triển của thành phố; tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, làm gián đoạn việc thực hiện chính sách hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và các đối tượng thụ hưởng.

Các cơ quan, đơn vị cần phân loại cụ thể các nghị quyết theo từng nhóm; chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các chính sách mới theo quy định của Trung ương, bảo đảm nghị quyết của thành phố có thể triển khai đồng thời với thời điểm chính sách Trung ương có hiệu lực, hạn chế tối đa độ trễ trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, kết luận cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực khẩn trương làm việc với các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất danh mục nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Việc đăng ký nội dung trình kỳ họp HĐND phải gắn với tiến độ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, đúng quy định; không đăng ký hình thức, không để xảy ra tình trạng sát kỳ họp mới bổ sung hoặc phải rút nội dung.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia rà soát, đánh giá chính sách và giám sát từ cơ sở; kịp thời phản ánh những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát cũng phải được tăng cường ngay từ khâu chuẩn bị và triển khai các dự án, nhất là những lĩnh vực sử dụng nguồn lực lớn, qua đó chủ động phòng ngừa rủi ro, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Khắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện danh mục, hồ sơ các nghị quyết theo đúng tiến độ; tập trung xử lý những vướng mắc hiện hữu, đồng thời chủ động nghiên cứu, xây dựng các chính sách mới, bảo đảm hệ thống chính sách của thành phố đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới.