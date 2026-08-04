Quảng Ninh dự trực tuyến phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 4/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 - 7/8 với chủ đề xuyên suốt "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Hội nghị nhằm quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành Ngoại giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực của đất nước sau 40 năm đổi mới.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của công tác đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, trong hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với các địa phương, doanh nghiệp và các ngành kinh tế nhằm khai thác hiệu quả các cơ hội từ hội nhập và hợp tác quốc tế.

Tại Quảng Ninh, đường lối đối ngoại của Đảng được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, trọng tâm là Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển cửa khẩu thông minh và nghiên cứu xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Những kết quả này không chỉ góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, mở rộng không gian hợp tác quốc tế, mà còn khẳng định vai trò của Quảng Ninh là cửa ngõ đối ngoại quan trọng ở khu vực phía Bắc.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả, đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao trong thời gian qua, khẳng định công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc tham mưu xây dựng các chủ trương, quyết sách lớn và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động; chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ; kịp thời tham mưu các giải pháp đối ngoại phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, bám sát định hướng Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.