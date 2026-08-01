Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra phiên khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự tại phòng họp trung tâm; đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự tại phòng họp trung tâm.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến 7/8, là hội nghị đối ngoại đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc quán triệt, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế thời gian qua; phân tích những biến động của tình hình thế giới, khu vực và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra 18 phiên làm việc, tập trung vào các nội dung về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, đối ngoại đa phương, công tác bảo hộ công dân, xây dựng ngành Ngoại giao và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và các địa phương.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu tham luận đều đánh giá công tác đối ngoại Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác, thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Quảng Ninh, tỉnh đã chủ động cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, phát huy hiệu quả vai trò đối ngoại trong phát triển địa phương. Qua đó, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác với nhiều nước trên thế giới, trong đó trọng tâm là Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển cửa khẩu thông minh và nghiên cứu khu hợp tác kinh tế qua biên giới; góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định vai trò cửa ngõ đối ngoại của khu vực phía Bắc.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh dự tại điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng. Lần đầu tiên, Đại hội XIV xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đối ngoại không chỉ là hoạt động quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành một cấu phần quan trọng trong sức mạnh tổng hợp quốc gia, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời mở đường, kết nối và huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, trong thời gian qua, công tác đối ngoại đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu, chuyển hóa quan hệ chính trị thành kết quả hợp tác cụ thể và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; làm sâu sắc quan hệ với các đối tác; đưa ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế; tăng cường phối hợp giữa các trụ cột đối ngoại, giữa Trung ương với địa phương; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực hội nhập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh, kết quả công tác đối ngoại phải được đo bằng việc giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.