Nhà ở xã hội - Nền tảng an cư, động lực phát triển

Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê không chỉ là chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn được xác định trụ cột chiến lược bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể hoá nhiệm vụ này, thời gian qua, Quảng Ninh đã tích cực thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dự án, qua đó, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, góp phần thu hút nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển bền vững.

Đồng bộ giải pháp tạo nền tảng vững chắc

Nhằm tạo nền tảng quan trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, từ năm 2020, Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 9/10/2020 phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030. Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, gắn liền với định hướng của địa phương, đảm bảo thực tiễn nhu cầu của người dân, Quảng Ninh đã Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

Phối cảnh tổng thể dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn.

Mới đây nhất, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 thông qua điều chỉnh chương trình phát triển nhà đến năm 2030. Trong đó, chương trình đặt mục tiêu phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở cho thuê và các đối tượng chính sách; tạo điều kiện để người dân có chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả; đẩy mạnh cải tạo, xây dựng lại nhà ở xuống cấp, nâng cao chất lượng nhà ở và điều kiện sống của người dân.

Cùng với điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phát triển diện tích nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở, nghị quyết cũng điều chỉnh chỉ tiêu, mục tiêu theo từng loại hình phát triển nhà ở gồm: Nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở lưu trú công nhân, nhà ở do người dân tự xây, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất II-OM21 phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ đang được thi công phần móng.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm triển khai hiệu quả việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn. Có thể kể đến như: Văn bản số 28/2025/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 ban hành quy định khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn, khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; văn bản số 411/UBND-XDMT ngày 30/1/2026 chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua, bán cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; thông báo số 444/TB-UBND ngày 30/9/2026 của UBND thành phố về Kết luận phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2026, trong đó chỉ đạo, phấn đấu trong quý IV/2026 triển khai ít nhất 3 dự án nhà ở xã hội cho thuê, ưu tiên phục vụ công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp...

Đáng chú ý, UBND TP Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 04/2026/QĐ-UBND ngày 20/1/2026 quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội.

Theo đó, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên và các trường hợp đang làm việc có thời gian làm việc liên tục tối thiểu 12 tháng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Đối với lực lượng vũ trang nhân dân đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa điểm làm việc từ 10km trở lên được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Đặc biệt, trong cùng một thời điểm có nhiều địa điểm làm việc, các đối tượng được chọn một địa điểm làm việc để thụ hưởng chính sách. Quyết định cũng quy định về khoảng cách từ nơi làm việc đến dự án nhà ở xã hội. Trong đó, các trường hợp đã có nhà ở duy nhất thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 30km trở lên được đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội nằm trong phạm vi dưới 15km tính từ địa điểm làm việc.

Lực lượng vũ trang nhân dân được đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội nằm trong phạm vi dưới 7km tính từ địa điểm làm việc. Việc ban hành quyết định này đã mở rộng đối tượng, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang được tiếp cận với nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Toàn cảnh dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Lầm do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm đầu tư.

Khẩn trương triển khai các chủ trương của Trung ương, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy hiệu quả bền vững, Quảng Ninh đã kịp thời thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường và nhà ở Quảng Ninh. Đồng thời, chủ động tạo thêm nguồn lực để hình thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê.

Theo đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/6/2026 quyết định vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ nhà ở Quảng Ninh. Trong đó, mức vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 500 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được thành lập nhằm tạo nguồn lực tài chính dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội; hỗ trợ đầu tư xây dựng, mua, thuê mua nhà ở xã hội, tạo cơ chế quay vòng thông qua nguồn thu từ hoạt động cho thuê nhà ở…

Để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tích cực vào cuộc tháo gỡ những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thực hiện dự án, nhất là thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, vốn. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; phối hợp với chủ đầu tư công khai, cập nhật thông tin dự án đang triển khai, dự án đủ điều kiện mở bán và đối tượng được mua trên các phương tiện thông tin để người dân chủ động theo dõi.

Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; ưu tiên các vị trí có lợi thế về giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi, khả năng tiếp cận. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong danh mục được phê duyệt bảo đảm mục tiêu, lộ trình đề ra.

Thành phố cũng thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng và những nội dung liên quan; nghiên cứu triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển nhà ở xã hội.

Sôi động trên những công trình

Những ngày này, trên các công trường dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, không khí thi công diễn ra khẩn trương, sôi nổi, nhộn nhịp. Tranh thủ từng ngày, từng giờ, từng phút, chủ đầu tư, đơn vị thi công, công nhân, lao động đang thi đua “vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng từng hạng mục, đảm bảo hoàn thành các phần việc theo kế hoạch.

Tiếng máy nổ giòn, những chuyến xe chở vật liệu nối nhau vào công trường; máy xúc, máy ủi, cần cẩu liên tục vận hành; những người thợ hăng say lao động. Mỗi phần việc được hoàn thành, mỗi công trình được về đích, mỗi hạng mục được đẩy nhanh thêm một bước không chỉ sớm đưa những “mái ấm” đến với người dân, giúp họ an cư, lạc nghiệp, mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Lầm do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm đang được khẩn trương thi công.

Có mặt tại Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh) vào một chiều thứ 7, dù là ngày nghỉ song không khí thi công vẫn diễn ra sôi động, tấp nập, hồ hởi.

Đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực với nguồn cung khan hiếm, giá tăng cao, áp lực về chi phí, song chủ đầu tư và đơn vị thi công đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, làm việc với các đối tác, đa dạng hoá thị trường lao động, sẵn sàng nguồn lực tài chính... Đơn vị thi công duy trì 2 ca với trên 100 công nhân, lao động mỗi ca cùng huy động tối đa máy móc, thiết bị, bám từng vị trí trên công trường. Trên diện tích hơn 4.100m², hai khối nhà cao 10 tầng và 18 tầng đang từng bước vươn lên.

Đến nay, khối nhà cao 10 tầng đã được cất nóc, đồng thời, công nhân, lao động đang tiến hành xây dựng phần thô bên trong từng căn hộ. Đối với toà nhà 18 tầng, hiện phần sàn tầng 11 đang được gấp rút hoàn thiện. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, mà còn hình thành một không gian sống văn minh, xanh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Anh Nguyễn Đăng Ninh, Chỉ huy trưởng công trường (Công ty CP Đầu tư xây dựng Gicons) cho biết: Trong những tháng cuối năm này, các công trình, dự án đều đang tăng tốc thi công nên nguồn cung lao động khan hiếm, giá thành nguyên vật liệu biến động, chi phí tăng cao. Do đó, để đảm bảo tiến độ dự án, chúng tôi đang chỉ đạo công nhân, lao động thực hiện thi công với tốc độ từ 8-10 ngày mỗi sàn, đồng thời, làm việc với các đối tác để huy động nhân lực hoàn thiện phần thô trong từng căn hộ. Chúng tôi dự kiến sẽ cất nóc toà nhà 18 tầng trong tháng 12/2026. Hiện, tiến độ của dự án đang thực hiện theo đúng cam kết với UBND thành phố. Dự kiến, chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu, bàn giao căn hộ cho người dân vào quý IV/2027.

Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Còn tại các công trường của dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Lầm được khởi công vào cuối tháng 9/2025 do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư, dù ngày hay đêm, ngày làm việc hay ngày nghỉ, tiếng máy, tiếng thợ, tiếng xe vẫn rộn ràng. Để khắc phục những khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, lao động thiếu hụt, thời tiết bất lợi, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã chủ động xây dựng phương án về tài chính, thi công và nhân lực triển khai dự án. Hiện, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã huy động trên 500 công nhân, lao động cùng thiết bị, máy móc làm việc liên tục, đồng thời, tăng cường giám sát tại các khâu đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ. Đến nay, dự án đã được hoàn thiện thi công sàn bê tông tầng 17 và phần thô các căn hộ tầng 13.

Ông Lê Vũ Lân, Trưởng Ban Tổ chức - Hành chính, Chi nhánh Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm - Lideco Hạ Long, cho biết: Chúng tôi xác định dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh và Hà Lầm là một trong công trình trọng điểm góp phần hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho thành phố năm 2026 là hoàn thành 1.230 căn nhà ở xã hội. Vì vậy, đơn vị thường xuyên đôn đốc nhà thầu, ứng dụng khoa học công nghệ quản lý chất lượng, tăng cường nhân lực tại một số vị trí trọng yếu. Đơn vị dự kiến hoàn thành cất nóc hai toà nhà của dự án trong tháng 12/2026.

Song song với đó, thành phố hiện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên tại phường Uông Bí với quy mô khoảng 150 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển nhà ở. Dự kiến, dự án được hoàn thành trong năm 2027.

Thực hiện Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 4/6/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, chỉ đạo: “Mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 năm 2026 và triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý III, quý IV năm 2026”, ngoài dự án nhà ở cho thuê tại phường Uông Bí, thành phố sẽ khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Liên Hòa do Liên danh Công ty CP Hateco Thăng Long, Công ty CP Hateco Long Biên, Công ty CP Hateco Logistics làm chủ đầu tư trong tháng 12/2026. Dự án có quy mô trên 5.400 căn nhà ở xã hội, trong đó, dành khoảng gần 600 căn nhà ở cho thuê với tổng vốn đầu tư 4.818 tỷ đồng.

Hiện, Sở Xây dựng đang cùng với cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư để khởi công thêm ít nhất 2 dự án nhà ở xã hội trong quý IV/2026 gồm: Dự án nhà ở xã hội phục vụ người lao động KCN cảng biển Hải Hà giai đoạn 1 do Công ty TNHH Thanh Anh Hội Việt Nam làm chủ đầu tư với quy mô gồm khoảng 642 căn nhà ở xã hội, trong đó dành 184 căn nhà ở xã hội để cho thuê; dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Thành làm chủ đầu tư với quy mô gồm khoảng 532 căn nhà ở xã hội, dành 25 căn nhà ở xã hội để cho thuê.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí.

Ngoài ra, UBND thành phố đang giao Ban Quản lý dự án khu vực nghiên cứu triển khai dự án Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh, trong đó phương án quy hoạch dự kiến bố trí 2 tòa nhà ở xã hội cho thuê với 12 tầng nổi, 2 tầng hầm.

Tính đến nay, toàn thành phố đã và đang triển khai 21 dự án nhà ở xã hội với quy mô 23.815 căn nhà ở. Trong đó, 3 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành trong giai đoạn 2024-2025 với quy mô khoảng 2.370 căn; 18 dự án nhà ở xã hội đã giao chủ đầu tư, đang triển khai với quy mô khoảng 21.445 căn. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có 1 dự án nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp với quy mô 384 căn đang được triển khai thi công và 2 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân với quy mô 2.190 căn, phấn đấu khởi công trong quý IV/2026.

Trên cơ sở rà soát nhu cầu, quy hoạch và định hướng phát triển về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hiện thành phố đang nghiên cứu quỹ đất thu hút đầu tư triển khai các dự án tại một số địa phương, như: Phường Cao Xanh, phường Cẩm Phả, xã Quảng Hà... Qua đó, không chỉ hoàn thành chỉ tiêu được giao, mà còn đảm bảo an sinh xã hội, thu hút nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.