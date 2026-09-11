Nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu cho người dân

Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển với vị thế thành phố từ ngày 1/9/2026. Cùng với thay đổi về mô hình quản trị và không gian đô thị, thước đo gần gũi nhất của bước chuyển này là chất lượng những dịch vụ người dân sử dụng mỗi ngày, như: Trường học, bệnh viện, việc làm, an sinh, giải quyết TTHC... Những kết quả đã đạt được đến nay cho thấy Quảng Ninh đang xây nền tảng khá đồng bộ, góp phần thu hẹp khoảng cách thụ hưởng giữa khu vực trung tâm với vùng biên giới, miền núi, hải đảo.

Dịch vụ thiết yếu bắt đầu từ sức khỏe và trường học

Trong tháng 8, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Lục Hồn đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 3.881 người dân chưa tham gia khám tại 11 thôn trên địa bàn. Điểm khám được bố trí tại những nơi thuận tiện cho người dân ở các thôn đến khám. Riêng với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng, hoặc không có khả năng đi lại, Trạm Y tế xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên tổ chức các tổ khám lưu động tại nhà.

Thầy và trò Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu khai giảng năm học 2026-2027 trong ngôi trường mới khang trang, đồng bộ.

Tại các điểm khám, người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám nội khoa, tai mũi họng, mắt, tư vấn chăm sóc sức khỏe; đồng thời được thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, điện tim và chỉ định chuyên khoa khi cần thiết.

Bà Phùn Sì Múi (thôn Pắc Phe, xã Lục Hồn) chia sẻ: “Đến khám sức khỏe, tôi biết thêm về tình trạng sức khỏe của mình và được cán bộ y tế tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt, phòng bệnh…".

Còn tại xã Bình Liêu, những ngày này nhiều phụ huynh rất vui khi con em được học tập trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tình Húc và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Lục Hồn khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Trường được đầu tư nâng cấp, xây mới đồng bộ với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, gồm: Khối phòng học văn hóa hiện đại, khối phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, hệ thống nhà nội trú đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 300 học sinh bán trú và nội trú, cùng nhà ăn tập thể, khu thể thao ngoài trời và các hạng mục phụ trợ thiết yếu.

Chìu Thị Tâm, học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, chia sẻ: "Em rất vui vì năm nay được học ở trường mới. Trường đẹp, lớp học rộng, có nhiều phòng học và khu sinh hoạt mới. Em mong năm học này sẽ có thật nhiều kỷ niệm với thầy cô và các bạn".

Anh Trần A Tám (thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu) là phụ huynh học sinh của trường, cho biết: “Tôi đã tham quan và thấy cơ sở vật chất của trường được đầu tư rất khang trang, hiện đại. Khi đưa con đến học tập tại đây, gia đình tôi không phải mất bất cứ chi phí nào. Nhà trường quản lý học sinh cũng rất tốt, nên tôi thấy yên tâm”.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được nâng cấp, xây mới kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Những hoạt động nói trên cho thấy, các dịch vụ thiết yếu, nhất là y tế, giáo dục đang hiện diện ở nơi người dân sinh sống, kể cả ở những xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Quảng Ninh, qua đó giúp giảm quãng đường phải đi, giảm chi phí phải tự gánh và tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ có chất lượng cho người dân.

Y tế đang là lĩnh vực thể hiện rõ cách Quảng Ninh chuyển từ chữa bệnh sang quản lý sức khỏe chủ động. Sau 8 tháng năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT của Quảng Ninh đạt 96,4% dân số. Toàn thành phố có 62,6 giường bệnh, 7,4 bác sĩ trên 10.000 dân; 4 bệnh viện cấp chuyên sâu đã làm chủ gần 80% danh mục kỹ thuật tuyến trung ương… Qua đó giúp người bệnh được điều trị ngày càng nhiều bệnh lý phức tạp ngay ở thành phố; giảm áp lực chuyển tuyến, chi phí đi lại và thời gian của gia đình.

Quảng Ninh đã hoàn thành chuyển giao 55 trạm y tế và 92 điểm trạm về UBND xã, phường, đặc khu quản lý. Các bệnh viện tuyến thành phố thực hiện đưa 111 lượt bác sĩ về cơ sở để hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Đặc biệt, đến hết tháng 8/2026, dữ liệu sức khỏe của hơn 1,41 triệu người (tương đương 98,65% dân số) đã được lưu trữ; hơn 752.900 hồ sơ được liên thông với ứng dụng định danh điện tử quốc gia.

Hệ thống giáo dục của Quảng Ninh cũng có nền tảng vững chắc, đầu tư đồng bộ về số lượng, chất lượng và gần dân hơn. Đến hết tháng 8/2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 91,8%, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 100%. Ngành Giáo dục tuyển dụng 79 giáo viên, điều động và thuyên chuyển 328 giáo viên, trong đó tăng cường 158 giáo viên đến khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Một nửa số trường có phòng học STEM; toàn bộ cơ sở giáo dục đạt chuyển đổi số từ mức độ 2 trở lên.

Quảng Ninh đang triển khai miễn học phí đối với học sinh công lập, hỗ trợ học phí cho học sinh tư thục; cùng các chính sách hỗ trợ ăn ở tập trung, điều kiện học tập cho học sinh vùng đồng bào DTTS, miền núi, xã đảo và các nhóm yếu thế. Bên cạnh đó, thành phố còn xây mới 15 trường học, cải tạo và sửa chữa 64 trường; triển khai sách giáo khoa miễn phí tại 230 cơ sở. Đáng chú ý là tiến độ 6 trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền được đẩy nhanh, qua đó học sinh được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn, khoảng cách địa lý bớt trở thành rào cản đối với cơ hội học tập.

An sinh bền vững từ việc làm và điều kiện sống

Không chỉ với lĩnh vực y tế, giáo dục, Quảng Ninh còn chú trọng đến tạo việc làm ổn định cho người lao động, hỗ trợ đúng lúc và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cơ bản cho người yếu thế…

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuộc (sinh năm 1937, trú tại tổ 5, khu Hà Phong 1, phường Hà Tu).

Trên địa bàn Quảng Ninh hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tổng chi an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% so cùng kỳ năm 2025; trợ cấp hằng tháng chi trả cho 11.502 lượt người có công với tổng số tiền 222,09 tỷ đồng.

Thành phố còn bố trí 154,383 tỷ đồng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và hỗ trợ BHYT. Trong đó, 65 tỷ đồng hỗ trợ gần 1.000 người theo chính sách trợ giúp của thành phố và 89,383 tỷ đồng hỗ trợ đóng BHYT cho 131.213 người. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn thành phố trao 292.613 suất quà, tổng trị giá 194 tỷ đồng…

Những khoản hỗ trợ được triển khai đúng thời điểm đã góp phần bảo vệ mức sống tối thiểu, nhất là với những người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy vậy, bảo đảm an sinh lâu dài cần bắt đầu từ sinh kế. Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố tạo thêm khoảng 20.800 việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 88%, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,07%. Thành phố đã tổ chức 19 ngày hội việc làm, thu hút 326 doanh nghiệp và 1.498 người lao động tham gia, có 644 người trúng tuyển. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối cung - cầu giúp người lao động tiếp cận cơ hội, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực phù hợp.

Các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tư vấn về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ tới người lao động tại Ngày hội việc làm phường Liên Hòa (tháng 6/2026).

Đến hết tháng 8, có 344.575 người tham gia BHXH, chiếm 53,01% lực lượng lao động; 279.147 người tham gia BHTN. Độ bao phủ này cho thấy nền an sinh của Quảng Ninh đang được mở rộng theo hướng gắn quyền lợi trước mắt với khả năng phòng ngừa rủi ro dài hạn của người lao động.

An sinh là nền tảng giúp người dân có đủ sức khỏe, tri thức và sự ổn định để tham gia vào quá trình phát triển. Khi hỗ trợ khẩn cấp được thực hiện đầy đủ, còn việc làm, bảo hiểm và dịch vụ cơ bản được tổ chức tốt, người dân có thể chủ động hơn trong cuộc sống. Đây cũng là cách thu hẹp khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng và giữ sự gắn kết xã hội trong một không gian đô thị ngày càng lớn của thành phố Quảng Ninh.

Lao động làm việc tại cụm công nghiệp Cẩm Thịnh (phường Cẩm Phả). Ảnh: Mạnh Trường

Thành phố mới cần một chuẩn phục vụ mới

Từ ngày 1/9/2026, bộ máy chính quyền thành phố Quảng Ninh chính thức vận hành. Dấu mốc này mở ra cơ hội tổ chức lại không gian phát triển, nhưng đồng thời đặt người dân trước một kỳ vọng rất cụ thể: Thủ tục phải thuận lợi hơn, dữ liệu phải được kết nối tốt hơn và chất lượng phục vụ giữa các địa bàn phải đồng đều hơn. Danh xưng thành phố chỉ bền vững khi được chuyển hóa thành trải nghiệm tốt hơn trong từng giao dịch của người dân với cơ quan công quyền.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, nền tảng cho sự chuyển đổi đã được hình thành. Hiện 2 cấp chính quyền trên địa bàn có 2.121 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 8 tháng năm 2026, cả 2 cấp đã tiếp nhận tổng số 533.446 hồ sơ; có 497.575 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 98,9%. Toàn bộ phí, lệ phí giải quyết TTHC được thu bằng hình thức điện tử, không dùng tiền mặt.

Bà Bế Thị Hoàng (thôn Phong Dụ, xã Tiên Yên) được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Yên trợ giúp nộp hồ sơ giải quyết TTHC.

Hạ tầng số cũng đã phủ rộng khắp toàn thành phố. Đến nay, mạng 4G phủ 99,6% dân số, mạng 5G phủ khoảng 94%; tỷ lệ người dùng có khả năng truy cập internet băng rộng cố định trên 1 Gbps đạt 38%. Quảng Ninh tiếp tục thực hiện cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đến hết tháng 8, có 67 trong số 74 cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí đầu mối có chuyên môn phù hợp cho nhiệm vụ này.

Những thống kê đó phản ánh bộ máy đã giữ được nhịp phục vụ trong giai đoạn chuẩn bị chuyển đổi mô hình. Nhưng bước tiếp theo không chỉ là duy trì tỷ lệ đúng hạn. Người dân còn cần quy trình dễ hiểu, dữ liệu không phải khai lại nhiều lần, kênh hỗ trợ thuận tiện và khả năng sử dụng dịch vụ số cho cả người cao tuổi, người ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo, hoặc với những người chưa thành thạo công nghệ. Chất lượng hành chính cần được đo thêm bằng số lần đi lại được giảm, thời gian thực tế được tiết kiệm và mức độ hài lòng sau khi hồ sơ hoàn tất.

Việc trở thành thành phố còn đặt ra yêu cầu đối với Quảng Ninh về phát triển đô thị đồng bộ và có sức chống chịu cao. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được triển khai, cùng các quy hoạch phân khu và dự án hạ tầng. Trong quá trình ấy, trường học, trạm y tế, cấp nước, giao thông công cộng, không gian văn hóa và hạ tầng số cần được bố trí theo sự phân bố dân cư và khả năng tiếp cận thực tế.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng (phường Bãi Cháy) do Công ty CP Tập đoàn BIM làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Được biết, Quảng Ninh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai xây mới, cải tạo, sửa chữa 74 trạm y tế và điểm trạm y tế trong năm 2026; bao gồm: Xây mới 24 trạm y tế; cải tạo, sửa chữa 29 trạm y tế và sửa chữa 21 điểm trạm y tế.

Quảng Ninh đã có nền tảng về nguồn lực, hạ tầng và kinh nghiệm cải cách. Thách thức của giai đoạn mới là chuyển những lợi thế ấy thành một chuẩn dịch vụ thống nhất, trong đó xã, phường, đặc khu là điểm cung cấp dịch vụ gần dân. Y tế cơ sở phải đủ sức quản lý sức khỏe ban đầu; trường học phải bảo đảm điều kiện học tập an toàn; chính sách an sinh phải đến đúng người; dịch vụ công phải vận hành thông suốt cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Khi mỗi khâu đều lấy trải nghiệm của người dân làm tiêu chí, bộ máy chính quyền thành phố mới sẽ được nhận diện bằng hiệu quả hằng ngày, không chỉ qua cơ cấu tổ chức.

Những kết quả Quảng Ninh đạt thời gian qua là nền móng đáng kể. Phần việc phía trước là giữ cho chất lượng dịch vụ tăng cùng tốc độ đô thị hóa và để mọi người dân ở bất kỳ địa bàn nào đều cảm nhận được lợi ích của vị thế thành phố. Đồng thời, thành phố Quảng Ninh sẽ có một nền tảng bền vững: Hiện đại trong quản trị, đồng đều trong phục vụ và bao trùm trong thụ hưởng.