Để nhân dân hạnh phúc

Một thành phố không chỉ được nhận diện bằng quy mô dân số, hạ tầng giao thông, các khu đô thị mới hay sức mạnh kinh tế. Sâu xa hơn, chất lượng của một đô thị được quyết định bởi chính chất lượng của những con người đang sống, học tập và làm việc trong đô thị ấy. Với Quảng Ninh, nhiệm vụ này luôn là định hướng, phương châm, khát vọng của cả hệ thống chính trị cụ thể hoá bằng nhiều giải pháp với đích đến là hạnh phúc của chính người dân Vùng mỏ.

Chăm lo cho thế hệ trẻ

Mặc dù nhà nằm cách trường 2km, song hằng ngày em Nguyễn Hà Anh, lớp 5A6, Trường Tiểu học Hồng Gai đều đi xe buýt điện miễn phí tuyến 5s để tới trường. Với em, mỗi ngày được đến trường bằng xe buýt đều tràn ngập niềm vui. Một thay đổi trong hành trình mỗi sáng không chỉ giúp phụ huynh vơi bớt nỗi lo, mà còn mang lại trải nghiệm mới cho chính các em trên đường tới trường.

Các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường.

Em Nguyễn Hà Anh chia sẻ: Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên em và các bạn được đến trường bằng xe buýt điện miễn phí. Chúng em rất vui vì được trải nghiệm dịch vụ công cộng hiện đại, thuận lợi, văn minh, mà còn tiết kiệm được thời gian di chuyển, hạn chế tối đa mất an toàn khi tham gia giao thông. Chúng em cũng không phải đợi chờ bố mẹ, lo mưa nắng hay tắc đường. Trên mỗi chuyến xe luôn có các cô chú quản lý hỗ trợ chúng em nhiệt tình. Chúng em rất cảm ơn các cô, bác lãnh đạo thành phố, địa phương và nhà trường đã luôn quan tâm chăm lo.

Ngày 25/8, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 3 phường khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé, kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải. Các tuyến xe buýt điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5/9/2026. Giai đoạn đầu, thành phố tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 địa phương.

Cô giáo Vũ Thu Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Gai, chia sẻ: Trường có 30 học sinh đăng ký đi xe buýt điện miễn phí, trong đó, nhiều học sinh mới bước vào lớp 1. Nhà trường đã bố trí các thầy, cô giáo thường xuyên túc trực tại các điểm dừng của xe buýt để hỗ trợ đưa đón đảm bảo tối đa về an toàn cho học sinh. Chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc chăm lo trực tiếp, thiết thực đối với học sinh, bảo đảm hành trình đến trường an toàn, thuận tiện, văn minh, giảm áp lực đưa đón học sinh, tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh, từng bước hình thành nếp sống và văn hóa giao thông đô thị văn minh. Chính sách này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, tự giác trong học tập và thói quen tự lập của chính học sinh.

Một giờ ôn tập của học sinh Trường PT nội trú tiểu học và THCS Bình Liêu.

Trước đó, ngày 16/12/2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 93/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031. Trong đó, theo Nghị quyết, từ năm học 2026-2027, mỗi năm học, học sinh và học viên được cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn để sử dụng trong quá trình học tập tại trường. Trên cơ sở đó, năm học này, toàn thành phố đã có hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được nhập về, chuẩn bị và cấp phát cho học sinh mượn miễn phí với kinh phí hơn 73 tỷ đồng trước thềm năm học mới. Đây là chính sách thiết thực, nhân văn, góp phần tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với sự nghiệp giáo dục.

Cô giáo Nguyễn Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ: Ngay khi có chỉ đạo của thành phố và Sở GD&ĐT, nhà trường đã sớm triển khai kế hoạch chuẩn bị để cấp phát cho mượn sách giáo khoa miễn phí. Toàn bộ sách đều được bọc, đóng dấu, dán mã thư viện, chia từng khối lớp. Trên cơ sở đó, nhà trường đều cho học sinh và phụ huynh ký nhận và cam kết bảo quản trong suốt quá trình sử dụng nhằm góp phần nâng cao ý thức giữ gìn tài sản chung. Nhà trường đã sớm hoàn thành việc cho hơn 3.600 học sinh toàn trường mượn sách giáo khoa ngay từ đầu tháng 8/2026, từ đó, học sinh yên tâm khi đến lớp, tiết kiệm chi phí cho phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được học tập, rèn luyện, sinh hoạt trong môi trường tốt nhất, thời gian qua, Quảng Ninh đã dành nguồn lực không nhỏ đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn. Đến nay, hệ thống trường lớp toàn thành phố hiện có 11.765 phòng học, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 100%, hơn 92% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Lớp học tại Trường THPT Cô Tô được lắp đặt điều hoà.

Đặc biệt, nhằm cải thiện điều kiện dạy và học, năm 2026, thành phố dành gần 29 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm, lắp đặt điều hòa tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở với 24 trường THPT và Trung tâm GDNN&GDTX thành phố. Việc đầu tư được thực hiện trên cơ sở rà soát thực trạng trang thiết bị và nhu cầu sử dụng tại từng đơn vị. Theo đó, toàn thành phố có 12.000 điều hòa được lắp đặt miễn phí tại 515 trường, điểm trường công lập trong năm học này. Mục tiêu là đến hết tháng 9, 100% trường công lập trên địa bàn có điều hòa phục vụ dạy và học.

Thầy giáo Trần Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thành, cho biết: Trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng, nhà trường đã đấu thầu, mua sắm, lắp đặt bổ sung điều hoà tại các phòng học. Đến nay, nhà trường đã hoàn thành lắp đặt 23 điều hòa với tổng kinh phí 489 triệu đồng. Trong đó, nhà trường ưu tiên bổ sung cho những phòng học còn thiếu và thay thế các thiết bị đã cũ, xuống cấp. Nhà trường đã phân công cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp bảo quản, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện, đồng thời, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh cùng chung tay gìn giữ cơ sở vật chất. Một thay đổi nhỏ trong mỗi lớp học nhưng mang lại ý nghĩa thiết thực trong từng giờ lên lớp với thầy và trò nhà trường.

Thụ hưởng trọn vẹn thành quả của sự phát triển

Để người dân thụ hưởng trọn vẹn thành quả của sự phát triển thì hạ tầng được Quảng Ninh xác định là động lực then chốt. Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, từ giao thông kết nối, chỉnh trang đô thị đến các công trình văn hóa, hành chính, thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm không chỉ nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng trước mắt mà còn từng bước mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và năng lực quản trị, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Trong đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 1/6 về việc phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới thuộc các lĩnh vực giao thông, văn hóa, hành chính và nông nghiệp.

Lĩnh vực giao thông được ưu tiên cao nhất với 1.100 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng nguồn vốn phân bổ với 3 dự án. Việc tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông cho thấy định hướng nhất quán của tỉnh trong việc tiếp tục hoàn thiện các trục kết nối, tạo dư địa mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực liên kết giữa các khu vực.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên trên địa bàn thành phố được khởi công xây dựng vào cuối tháng 6 tại phường Uông Bí.

Dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh mục là giai đoạn 2 tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn qua cầu Bình Minh đến cầu Bang, với tổng mức đầu tư 958 tỷ đồng. Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Cùng với đó, dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp các đoạn tuyến Quốc lộ 18 gắn với chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu dân cư và đô thị trên địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư 920 tỷ đồng. Một dự án giao thông khác là tuyến đường tránh Quốc lộ 18 đoạn qua xã Đông Ngũ, có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Đặc biệt, trong niềm vui, phấn khởi, tự hào trước ngày trọng đại công bố quyết định thành lập thành phố, ngày 27/8, Quảng Ninh long trọng tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án, công trình với tổng vốn gần 47.000 tỷ đồng. Các dự án, công trình thuộc nhiều lĩnh vực bao trùm từ công nghiệp, sản xuất, dịch vụ, giao thông… Có thể kể đến như: Khánh thành Nhà văn hóa khu phố Nội Hoàng, phường Hoàng Quế với tổng mức đầu tư công trình trên 6,9 tỷ đồng; khởi công dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh tại phường Uông Bí với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng; khởi công Dự án Xây mới Trường THPT Hoàng Quốc Việt tại phường Mạo Khê tổng mức đầu tư khoảng 175,5 tỷ đồng; khởi công Công trình Nhà ở xã hội tại ô đất AOM-2 thuộc quy hoạch phân khu 2 tại phường Cao Xanh có tổng vốn đầu tư 2.266 tỷ đồng; khởi công dự án tòa nhà khách sạn Thăng Long Quảng Ninh (Ha Long Bay Marriott Hotel) tại phường Hồng Gai tổng vốn đầu tư 1.556 tỷ đồng…

Các công trình, dự án sẽ kiến tạo nên một thành phố lớn không chỉ được đo bằng những khu công nghiệp hay những con đường mới, mà thước đo cuối cùng vẫn là chất lượng sống của người dân từ sinh sống, học tập đến việc làm, nhà ở, vui chơi, giải trí. Đây là những viên gạch góp phần hoàn thiện hạ tầng của thành phố, xây dựng không gian phát triển mới, kiến tạo cho một chặng đường năng động của thành phố trẻ.

Cùng với các công trình, dự án động lực, Quảng Ninh luôn quan tâm để giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở, nâng cao chất lượng hạ tầng khu dân cư, đáp ứng cấp thiết nhu cầu của người dân. Do đó, ngay từ những tháng cuối năm 2025, Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư. Triển khai kế hoạch, các địa phương đã khẩn trương rà soát, lấy ý kiến công khai của nhân dân, ưu tiên dành nguồn lực triển khai đầu tư các công trình chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, thoát nước, sân chơi, sân thể thao công cộng tại các khu dân cư…

Mỗi địa phương xác định rõ những công trình trọng tâm, trọng điểm cần làm ngay, triển khai đồng bộ và quyết liệt với phương châm: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Để đẩy nhanh tiến độ, các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, huy động sự đóng góp của nhân dân trong việc hiến đất, dịch tường rào, tham gia ngày công, giám sát công trình. Nhiều người dân đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn m² đất, trở thành điểm tựa quan trọng giúp các dự án được triển khai thần tốc, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, toàn thành phố đã có hàng trăm công trình công cộng, nhà văn hóa, tuyến đường thôn, xóm, khu dân cư được làm mới, chỉnh trang, nâng cấp…

Đoạn đường đi các tuyến phố tại khu 3, khu 5 phường Hà Tu vừa được cải tạo nâng cấp.

Với tư duy đổi mới, cách làm bài bản, đồng bộ, không gian đô thị không chỉ được mở rộng theo hướng hiện đại, kết nối hài hòa giữa đô thị và nông thôn, mà hơn hết người dân mỗi thôn, xóm, khu phố hân hoan đi trên những con đường mới, hồ hởi vui chơi ở các nhà văn hoá, khu vui chơi, sân bóng mới và tích cực lao động sản xuất trên những công trình thuỷ lợi, kênh mương mới.

Ông Phan Quang Hiệu, khu 3, phường Hà Tu chia sẻ: Chưa khi nào tôi thấy khí thế sôi nổi thực hiện chỉnh trang, làm mới đô thị, khu dân cư như hiện nay ở các khu dân cư. Nhiều khu phố dần có diện mạo mới, khang trang, hiện đại, bà con phấn khởi khi nhiều công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đơn cử, như ở khu 3, đoạn đường từ Quốc lộ 18 cũ và vỉa hè, rãnh thoát nước các tuyến phố tại khu 3, khu 5, khu 6 đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng. Đặc biệt, khi thi công tuyến đường, nhân dân các khu phố đều tự nguyện hiến đất, dịch tường rào, xây lại công trình kiến trúc. Giờ đây, tuyến đường mới, khang trang, sạch đẹp nên người dân đi lại thuận tiện, diện mạo khu phố thay đổi, bà con rất phấn khởi.

Một thành phố trẻ giàu mạnh, văn minh, hiện đại đang hiện hữu với không gian mới, thời cơ mới và những bước phát triển mới. Nhưng hơn hết, trong không gian, thời cơ và bước phát triển đó, mọi người dân sẽ luôn được sống hạnh phúc.

Phạm Thái Cảnh