Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt trong container sau tai nạn tại Hà Tĩnh

Theo đó, xe đầu kéo BKS 29C - 675.xx kéo theo rơ-móoc mang BKS 29R - 537.xx di chuyển trên quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe container BKS 77H - 080.xx kéo theo rơ-móoc BKS 77R - 044.xx lưu thông trên quốc lộ 12C từ nút giao cao tốc xuống tuyến tránh Kỳ Anh.