Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt trong container sau tai nạn tại Hà Tĩnh

Sau va chạm với xe đầu kéo ở khu vực giao quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh với quốc lộ 12C ở Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), tài xế xe container mắc kẹt trong cabin bị biến dạng.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h30' ngày 23/8 tại khu vực ngã tư giao quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh với quốc lộ 12C thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, xe đầu kéo BKS 29C - 675.xx kéo theo rơ-móoc mang BKS 29R - 537.xx di chuyển trên quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe container BKS 77H - 080.xx kéo theo rơ-móoc BKS 77R - 044.xx lưu thông trên quốc lộ 12C từ nút giao cao tốc xuống tuyến tránh Kỳ Anh.
Sau va chạm, tài xế xe container mắc kẹt trong cabin bị biến dạng. Người dân cùng lực lượng chức năng đã phải phá cabin để đưa tài xế bị thương tới bệnh viện cấp cứu.
Sau chừng 30 phút, tài xế xe container đã được hỗ trợ đưa ra ngoài. Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông có mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.