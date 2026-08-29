“Phấn đấu xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trở thành một điểm hẹn văn hóa đại chúng”

Sáng 29/8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Phát thanh Quảng Ninh 2/9 (1956-2026).

Các đại biểu dự Lễ gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Phát thanh Quảng Ninh.

Trong không khí phấn khởi cùng nhân dân cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, những người làm phát thanh - truyền hình tại Quảng Ninh đã cùng ôn lại chặng đường 70 năm phát thanh Quảng Ninh.

Cách đây 70 năm, đúng ngày 2/9/1956 - 1 năm sau ngày tiếp quản Vùng mỏ, tiếng loa truyền thanh đầu tiên vang lên trong niềm tự hào, hân hoan, phấn khởi của quân và dân Đất mỏ, đã đánh dấu sự ra đời của Đài Truyền thanh Hòn Gai, sau này là Đài PT-TH Quảng Ninh và nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mở ra một trang mới trong lịch sử báo chí Vùng mỏ, đặt nền móng cho một loại hình làm báo mới chính thức xuất hiện bên cạnh báo giấy truyền thống, đóng góp tích cực vào quá trình bảo vệ và xây dựng Vùng mỏ.

Từ những ngày đầu đầy khó khăn, thiếu thốn, qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Phát thanh Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới, phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển của tỉnh, trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngày hôm nay, trong diện mạo mới của nền báo chí hiện đại, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đang tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và phát triển. Hiện Phát thanh đang phát 2 kênh: QNR1, QNR2 với thời lượng 18h/ngày mỗi kênh, từ 5h30 - 23h30 và phát trên các nền tảng số (app QTVgo; VTVgo, website baoquangninh.vn, podcast....)

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, trân trọng ghi nhận, cảm ơn các thế hệ những người làm báo Quảng Ninh qua các thời kỳ. Đồng chí nhấn mạnh, trong lịch sử báo chí cách mạng, hiếm có địa phương nào có bề dày truyền thống báo chí từ rất sớm như Vùng mỏ Quảng Ninh. Trong lịch sử phát triển của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh luôn có dấu ấn đóng góp quan trọng của những người làm báo Quảng Ninh và Phát thanh là một thành tựu trong các thành tựu phát triển của tỉnh. Sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ người làm báo hôm nay chính là sự tiếp nối xứng đáng cho những thành quả mà thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.

Đồng chí cũng đã thông tin về những dấu ấn nổi bậtcủa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trong năm 2026, như: Tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm, cao điểm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp... tạo được hiệu ứng xã hội vô cùng tích cực. Trong đó, có thể kể đến như: Tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 - kỳ liên hoan phát thanh có quy mô lớn nhất, chất lượng chuyên môn tốt nhất và chu đáo nhất trong lịch sử; cơ quan đạt vị thế xứng đáng tại các giải báo chí lớn trong toàn quốc.

Đặc biệt, chiều 24/8, ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, chỉ trong vòng 30 phút, cơ quan đã chính thức ra mắt Chuyên trang "Thành phố Quảng Ninh" trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo (QTVGo). Sự kiện này đã đưa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tự hào là cơ quan báo chí địa phương đầu tiên tích hợp thành công trên nền tảng số quốc gia và nhận được sự đánh giá rất cao từ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát thanh viên, Nghệ sĩ Vùng mỏ Vân Sáng chia sẻ về những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình công tác.

Bên cạnh đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cũng đã không ngừng đổi mới báo chí số và các chương trình nghệ thuật thông qua việc nâng cấp toàn diện giao diện Báo điện tử, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất; xuất bản thành công sách ảnh kỹ thuật số song ngữ Việt - Anh mang tên "Quảng Ninh - Thành phố di sản", triển khai không gian triển lãm 3D “QUẢNG NINH 360”….

Đồng thời, tổ chức chương trình nghệ thuật truyền hình trực tiếp với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cả nước, như: Ca sĩ Trọng Tấn, Hoàng Tùng...; phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng một sân chơi trí tuệ dành riêng cho học sinh trung học phổ thông, dự kiến bắt đầu ghi hình và phát sóng thường niên từ ngày 1/1/2027.

Đồng chí Đỗ Ngọc Bích, nguyên Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh gửi gắm tình cảm, tâm tư và kỳ vọng đối với thế hệ làm báo hôm nay.

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới sẽ phấn đấu xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh không chỉ là một cơ quan báo chí thông thường, mà sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa đại chúng. Ở đó, người dân có thể trực tiếp đến tham quan, trải nghiệm tại các phòng thu, trường quay hiện đại, tham gia ghi hình và đóng góp tiếng nói trực tiếp vào các diễn đàn, chương trình phát thanh truyền hình của thành phố.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cũng đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình công tác, đồng thời gửi gắm tình cảm, tâm tư và kỳ vọng đối với thế hệ làm báo hôm nay.