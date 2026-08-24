QMG ra mắt các sản phẩm truyền thông chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 24/8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (QMG) tổ chức lễ ra mắt chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên nền tảng VTVgo và các sản phẩm truyền thông chào mừng sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh. Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có ông Phạm Anh Chiến, Giám đốc Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số VTV Digital.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.



Cùng với chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên nền tảng VTVgo (QTVgo), nhân dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh ra mắt 7 sản phẩm báo chí - truyền thông gồm: giao diện mới Báo Quảng Ninh điện tử; chuyên trang “Thành phố Quảng Ninh”; trải nghiệm thực tế ảo “QUẢNG NINH 360”; phim tài liệu “Quảng Ninh - Hành trình khát vọng”; ấn phẩm đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố di sản”; sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Quảng Ninh - Thành phố di sản” và series chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình cùng đất nước".

Để có được chuỗi sản phẩm truyền thông đa nền tảng, QMG đã huy động nguồn lực, đầu tư đồng bộ về nội dung, hình thức thể hiện và công nghệ để hình thành hệ sinh thái sản phẩm truyền thông đa dạng, đa nền tảng. Riêng trên nền tảng VTVgo, QTVgo mở ra không gian nội dung đa dạng về Quảng Ninh với 9 chuyên mục: Miền di sản, Vị ngon đất mỏ, Sắc màu Quảng Ninh, Nhịp sống Vùng Mỏ, Thợ mỏ vào ca, Biển trời Đông Bắc, Quảng Ninh xưa và nay, Văn học nghệ thuật và Podcast. Mỗi chuyên mục tập hợp các video ngắn, chương trình, phim tài liệu, phóng sự cùng chủ đề, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm nội dung về Quảng Ninh trên nền tảng số.

Giao diện mới của Báo Quảng Ninh điện tử được thiết kế hiện đại, tích hợp 85 chuyên mục, tối ưu trải nghiệm người dùng; tốc độ truy cập tăng khoảng 30%. Đáng chú ý, QMG ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quản lý nội dung (CMS), góp phần tối ưu quy trình xuất bản và nâng cao tính tương tác.

Chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên Báo Quảng Ninh điện tử gồm 5 không gian nội dung: Thành phố hôm nay, Triệu lời chúc, Video, sách ảnh số “Quang Ninh: The Heritage City” và trải nghiệm thực tế ảo “Quảng Ninh 360”.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại lễ ra mắt.

Cùng với các chuyên trang, QMG ra mắt nhiều sản phẩm báo chí được đầu tư công phu, trong đó có phim tài liệu 3 tập “Quảng Ninh - Hành trình khát vọng”; ấn phẩm đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố di sản” dày 120 trang với gần 60 bài viết; sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Quảng Ninh - Thành phố di sản” dày 200 trang với 500 hình ảnh, đồ họa; cùng series 5 chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình cùng đất nước”, thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12/2026.

Các sản phẩm không chỉ hướng tới việc tạo dấu ấn truyền thông trong thời điểm thành phố Quảng Ninh được thành lập, mà còn mở rộng không gian đưa hình ảnh, lịch sử, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của Quảng Ninh đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm truyền thông đa nền tảng được Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giới thiệu.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, nhấn mạnh: Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc lịch sử, khẳng định vị thế, tầm vóc và mở ra những vận hội phát triển mới cho vùng đất địa đầu Đông Bắc. Đây là thành quả kết tinh từ hành trình hơn 60 năm xây dựng, phát triển bằng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh.

Đồng chí khẳng định, trong mỗi bước chuyển mình của quê hương, báo chí luôn có sứ mệnh đồng hành, vừa phản ánh hiện thực, ghi chép lịch sử, vừa là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần bồi đắp niềm tin và đồng thuận xã hội.

Những sản phẩm báo chí đặc biệt được ra mắt hôm nay là kết quả của cuộc bứt phá sáng tạo không ngừng của tập thể QMG, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức làm báo, làm chủ công nghệ và nâng tầm bản sắc truyền thông địa phương. Mỗi sản phẩm là một cách kể, một phương thức thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều cùng hướng tới một câu chuyện chung: Tự hào về hành trình đã qua, khẳng định những giá trị đang có và khơi dậy khát vọng hướng tới tương lai của thành phố Quảng Ninh...

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh ra mắt các sản phẩm truyền thông mới, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trong quá trình chuẩn bị, triển khai các sản phẩm ra mắt đúng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí nhấn mạnh: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh mở ra vị thế, không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, chiều sâu và sức thuyết phục của báo chí; bám sát nhiệm vụ chính trị, sâu sát thực tiễn, không chỉ phản ánh sự việc mà phải phát hiện, phân tích, lý giải vấn đề; bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, khách quan, nhân văn và có trách nhiệm.

Các đại biểu bấm nút ra mắt các sản phẩm truyền thông đa nền tảng mới.

Đồng chí đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, làm tốt truyền thông chính sách, nhất là đối với những chủ trương, chương trình, dự án lớn. Truyền thông cần đi trước một bước, đồng hành trong quá trình thực hiện và theo sát khi chính sách đi vào cuộc sống; đồng thời lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tiếng nói của doanh nghiệp và những vấn đề từ cơ sở. Báo chí phải thực sự là cầu nối hai chiều, đưa chủ trương đến với cuộc sống và đưa hơi thở cuộc sống đến với cấp ủy, chính quyền.

Đồng thời, chủ động ứng dụng công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, nhưng phải giữ vững các giá trị cốt lõi của báo chí, chú trọng kiểm chứng thông tin, bản quyền, an toàn dữ liệu và trách nhiệm nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần cống hiến. Những sản phẩm được ra mắt trở thành các kênh thông tin hiện đại, tin cậy, gần gũi với công chúng, góp phần đưa hình ảnh, con người và những giá trị của Quảng Ninh lan tỏa sâu rộng, đồng thời phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, không chỉ phản ánh mà còn góp phần kiến tạo những giá trị tích cực cho sự phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Đại biểu tham quan không gian trưng bày ấn phẩm mới của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút ra mắt chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên nền tảng VTVgo và các sản phẩm báo chí - truyền thông của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chào mừng sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh.