Đổi tên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thành Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh

Chiều 28/8, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định đổi tên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thành Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh. Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đã công bố Quyết định số 4684/QĐ-BQP ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thành Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lương Văn Kiểm chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đổi tên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Trước yêu cầu đó, Trung tướng Lương Văn Kiểm yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, phát biểu chỉ đạo.

Trước hết, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh; phát huy thành tích, kết quả đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vị thế mới của thành phố.

Bộ CHQS thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ Bộ CHQS thành phố đến Ban CHQS các xã, phường, đặc khu; trong đó tập trung hoàn thiện các văn kiện tác chiến, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2026; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ; tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình phòng thủ, công trình huấn luyện, doanh trại, kho tàng đã được quy hoạch, phê duyệt, trong đó lưu ý doanh trại của Ban CHQS cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, Bộ CHQS thành phố cần nâng cao chất lượng huấn luyện; duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động của các chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, Hải đội dân quân thường trực; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân, tự vệ, nhất là dân quân thường trực. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã; chủ động triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, công khai, dân chủ, đúng luật.

Trung tướng Lương Văn Kiểm cũng yêu cầu Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kiên quyết không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Với những thành tích, kết quả đạt được thời gian qua và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung tướng Lương Văn Kiểm tin tưởng lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, Bộ CHQS thành phố vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững vị trí tốp đầu khối Bộ CHQS các tỉnh, thành phố.