UBND tỉnh Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 28/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì và trao các quyết định.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 27/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh; trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Nguyễn Duy Kiên, Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực II, giữ chức vụ Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực II.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chúc mừng các đồng chí được tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi đây là nhân tố quyết định chất lượng hoạt động của bộ máy và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Việc điều động, bổ nhiệm lần này được thực hiện khách quan, dân chủ, đúng quy trình, trên cơ sở đánh giá toàn diện năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm của cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực II cho đồng chí Nguyễn Duy Kiên.

Với đồng chí Vũ Thị Mai Anh, trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí mong muốn, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội, du lịch…, phát huy những giá trị đặc sắc của vùng đất và con người Quảng Ninh, tạo nền tảng tinh thần và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường và đồng chí Nguyễn Duy Kiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.