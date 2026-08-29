UBND tỉnh cho ý kiến đối với một số dự án

Ngày 29/8, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với một số dự án. Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án: Cầu Cửa Lục, đường cao tốc nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội và chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cho ý kiến đối với Dự án cầu Cửa Lục, đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Cầu Cửa Lục có ý nghĩa quan trọng kết nối khu vực đô thị với các khu vực lân cận để mở ra dư địa phát triển mới. Do đó, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về dự án, rà soát, đánh giá quy định pháp luật trong Luật và điều kiện thực thi; chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh trong đầu tháng 9 để trình HĐND tỉnh xem xét; thành lập tổ công tác giúp việc cho UBND tỉnh.

Đồng chí yêu cầu: Việc nghiên cứu triển khai dự án phải bám sát kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc gắn quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, kết nối chặt chẽ đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng núi và hải đảo, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại cuộc họp

Đối với Dự án đường cao tốc nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối thủ đô với khu vực ven biển, đảm bảo kết nối vùng, mở ra không gian phát triển, gia tăng dư địa phát triển, thu hút đầu tư, hình thành những động lực tăng trưởng cho một không gian phát triển rộng lớn hơn của thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan làm việc với Bộ Xây dựng và TP Hải Phòng về địa giới hành chính triển khai dự án; rà soát toàn tuyến trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu chỉ đạo đối với các dự án đang thi công, tránh tình trạng lãng phí; xử lý đối với tài sản đang có đảm bảo định hướng phát triển tuyến cao tốc; xây dựng phương án giải phóng mặt bằng khi xây dựng các tuyến đường hoàn trả; đảm bảo nguồn vật liệu thi công dự án.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu báo cáo UBND tỉnh ngay đầu tháng 9 đảm bảo sớm trình HĐND tỉnh về chủ trương triển khai tuyến đường cao tốc nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội với điểm đầu là nút giao Hạ Long Xanh thuộc phường Tuần Châu; điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng, cùng các tuyến nhánh nối với cao tốc Hải Phòng - Gia Bình.

Phối cảnh một trong các phương án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đối với chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan lập phương án sơ bộ phương án giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch đáp ứng yêu cầu thực tế triển khai dự án, gắn phương án xây dựng với hiện trạng, xây dựng phương án nhà ở cho chuyên gia và phục vụ người nhà bệnh nhân, tạo đường giao thông thuận lợi cho người dân và học sinh.

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh còn cho ý kiến đối với các dự án giao thông khác.