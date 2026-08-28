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Chính trị

Phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba

Báo Quảng Ninh trên

Lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

“Lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Nam tái khẳng định rằng, mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự”.

nhandan.vn
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từ khóa:

#Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng #đá Hải Sâm #đảo Ba Ba #quần đảo Hoàng Sa

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