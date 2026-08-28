Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai"

Tối 28/8, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”. Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đại sứ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các địa phương nước ngoài có quan hệ mật thiết, kết nghĩa với Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cán bộ tiền khởi nghĩa, các tướng lĩnh quân đội nhân dân, công an nhân dân trên địa bàn tỉnh; đại diện trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình thu hút hàng vạn khán giả trực tiếp theo dõi và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), VTV1, VTVgo, VTV8, VTV9, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; đồng thời phát trên các nền tảng số và hệ thống màn hình LED tại các địa phương trong tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận kỷ lục Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” gồm 4 chương, là hành trình xuyên suốt từ chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa đến những thành tựu trong công cuộc đổi mới và khát vọng phát triển trong tương lai.

Mở đầu chương trình là chương “Huyền thoại Kỳ quan – Khát vọng dựng xây Tổ quốc”, với các tiết mục: “Vọng tiếng biển khơi – Hò biển”, hoạt cảnh “Vận nước lâm nguy”, “Hào khí Bạch Đằng Giang”, “Cõi thiêng”, “Tôi là người thợ lò”, “Em yêu đất Mỏ quê em”, “Quảng Ninh quê em” và màn đồng diễn. Thông qua múa thực cảnh, nghệ thuật xiếc, các đạo cụ, nhạc cụ dân gian vùng biển cùng công nghệ 3D Mapping, chương trình tái hiện những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng Ninh; từ những chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ đến hình ảnh những người thợ mỏ kiên cường. Đặc biệt, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” – giá trị được hun đúc từ truyền thống của vùng Mỏ – được khắc họa như một nguồn sức mạnh tinh thần, góp phần làm nên bản lĩnh, ý chí và sức mạnh đoàn kết của các thế hệ người Quảng Ninh trong đấu tranh, xây dựng và phát triển quê hương.

Tiết mục mở màn Chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai".

Chương 2 với chủ đề “Quảng Ninh rực rỡ” gồm các tiết mục: “Sắc màu Đông Bắc”, “Quảng Ninh thành phố tôi yêu”, “Khúc samba nơi Rồng Hạ”... đã khắc họa vẻ đẹp của Quảng Ninh hôm nay – một vùng đất giàu bản sắc, giàu sức sống với những con người đoàn kết, nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, hình ảnh những miền quê, những sắc màu văn hóa của vùng Đông Bắc được hòa quyện với nhịp sống hiện đại, thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân đối với quê hương, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Liên khúc Đất Mỏ anh hùng - Chào thành phố Quảng Ninh.

Chương 3 với chủ đề “Quảng Ninh vươn mình trong kỷ nguyên mới” gồm các tiết mục “Quảng Ninh vươn mình”, “Quảng Ninh tiến vào kỷ nguyên mới”, “Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai”... Đây là chương thể hiện rõ nhất sự chuyển mình mạnh mẽ của Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng. Quảng Ninh tiên phong trong cải cách hành chính, đột phá phát triển hạ tầng giao thông và chuyển dịch phát triển kinh tế bền vững từ "nâu" sang "xanh".

Các tiết mục biểu diễn kết hợp với trình diễn laser, ánh sáng hiệu ứng Epic cùng các công nghệ trình chiếu hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều.

Khép lại chương trình là chương “Quảng Ninh – thành phố của tôi”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, các nghệ sĩ sinh ra, lớn lên ở Quảng Ninh cùng nhiều nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế. Các tiết mục “Đi về nhà, đi theo bóng mặt trời”, “Hò vươn mình”, “Những chuyến đi rực rỡ”, “Kho báu”, “Vỗ tay”, “Em là ngoại lệ của anh”, “Ngạo nghễ”, “Chịu cách mình nói thua”, “Vinh quang đang chờ ta”... mang đến không khí trẻ trung, sôi động, kết hợp nhiều phong cách âm nhạc từ Pop, Rock, EDM đến Mashup hiện đại.

Đông đảo khán giả đến tham dự chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu mở được thiết kế theo hướng kết nối không gian biểu diễn trên bộ, trên biển và trên không. Sân khấu xoay trung tâm, hệ thống 3D Mapping, trình diễn laser, ánh sáng hiệu ứng Epic cùng các công nghệ trình chiếu hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, phần cuối chương trình là màn diễu hành của các du thuyền, tàu thủy rực rỡ ánh đèn trên mặt biển vịnh Hạ Long, kết hợp trình diễn ánh sáng và pháo hoa tầm cao, tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút.

Chương trình thu hút hàng vạn khán giả theo dõi trực tiếp.

Người dân, du khách xem phần trình diễn 3D mapping được chiếu trên nền Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm.

Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” không chỉ là một đêm hội âm nhạc, nghệ thuật mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu lịch sử với khát vọng tương lai. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và niềm tin của nhân dân vào chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh.

Màn pháo hoa tầm cao.

Cũng tại chương trình, Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam đối với Concert “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”, chương trình nghệ thuật bên vịnh Di sản kết hợp đa không gian trình diễn có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất Việt Nam. Đây là dấu ấn đặc biệt của chương trình, đồng thời góp phần khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện trong thời khắc Quảng Ninh trở thành thành phố.