Thành phố mới - Quyết tâm, khí thế mới

Quảng Ninh đã chính thức công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh. Niềm vui, niềm hân hoan về một dấu ấn đặc biệt, mốc son lịch sử đang lan tỏa rộng khắp mọi vùng miền, tại các cơ quan, đơn vị, gia đình, khu dân cư và trong lòng mỗi công dân thành phố... Một thành phố mới với nhiều quyết tâm, chiến lược, hoạch định phát triển mới đang được Quảng Ninh bắt tay vào triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu vận hành mô hình thành phố.

“Tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tháng bản lề hoàn thành các mục tiêu quý III, tháng đầu tiên Quảng Ninh vận hành theo mô hình thành phố. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, bảo đảm bộ máy mới hoạt động liên tục, thông suốt, không để công việc của người dân, doanh nghiệp bị gián đoạn” – Đó là nhấn mạnh của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Quảng Ninh tập trung cao độ cho tháng đầu tiên vận hành mô hình thành phố, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra cho năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026; tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, bảo đảm sản lượng than, điện; khai thác hiệu quả thị trường du lịch, nhất là trong dịp Quốc khánh 2/9 và các sự kiện lớn cuối năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Hòa chung khí thế thi đua lập thành tích chào mừng thành phố, Quảng Ninh đã và đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hiện Quảng Ninh đã hoàn thành 15/19 chỉ tiêu chủ yếu, bảo đảm tiến độ theo kịch bản. Trong đó, 5 chỉ tiêu nông nghiệp, 3 chỉ tiêu dịch vụ bảo đảm tiến độ trên cả ba mốc đối chiếu gồm kế hoạch tháng 8, kịch bản quý III và kịch bản 9 tháng. Thu ngân sách nhà nước tháng 8 đạt 4.041 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 73.031 tỷ đồng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu của 9 tháng; thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

Đặc biệt, chỉ số quan trọng sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 16,24% so với cùng kỳ; dịch vụ du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, 8 tháng đón hơn 17 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng…

Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn, vui tươi chào mừng lên thành phố và kích cầu du lịch dịp cuối năm. Ảnh: Minh Đức

Để tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong thời gian tới, Quảng Ninh đã tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án, công trình, với tổng vốn đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án khánh thành, 22 dự án khởi công mới. Đây đều là những dự án, công trình động lực với đa dạng các lĩnh vực như phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, giao thông, trường học, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ…, góp phần tạo đà cho Quảng Ninh tiếp tục thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, tăng cường đảm bảo an sinh xã hội và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch, qua đó từng bước cụ thể hóa những định hướng, hoạch định phát triển của thành phố trẻ trong giai đoạn tới.

Cùng với khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình, Quảng Ninh cũng đã trao quyết định đầu tư cho 16 dự án, gồm 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 8 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 2 dự án thành lập cụm công nghiệp, với tổng vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ, y tế, môi trường được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển ở nhiều khu vực cho Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Nhộn nhịp đô thị Quảng Ninh.

Quảng Ninh đã và đang quyết tâm cao độ, nỗ lực, cố gắng hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Những kết quả tăng trưởng đạt được trong 8 tháng, cùng hàng loạt dự án, công trình được khởi công, khánh thành, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sẽ góp phần tạo thêm động lực để xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Mỗi công trình, dự án là một năng lực sản xuất mới, một nguồn lực mới tạo nền tảng để thành phố trẻ vận hành ổn định, hiệu quả, mở ra không gian phát triển trong chặng đường mới.