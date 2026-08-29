Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Phát thanh Quảng Ninh

Sáng 29/8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Phát thanh Quảng Ninh 2/9 (1956-2026).

Các đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Phát thanh Quảng Ninh.

Trong không khí phấn khởi cùng nhân dân cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng Quảng Ninh lên thành phố, những người làm phát thanh - truyền hình tại Quảng Ninh đã cùng ôn lại chặng đường 70 năm phát thanh Quảng Ninh.

Cách đây 70 năm, vào ngày 2/9/1956, tiếng loa truyền thanh lần đầu tiên vang lên trong niềm tự hào, hân hoan, phấn khởi của quân và dân Đất mỏ, đã đánh dấu sự ra đời của Đài Truyền thanh Hòn Gai, sau này là Đài PT-TH Quảng Ninh và nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng mở ra một trang mới trong lịch sử báo chí Vùng mỏ, đặt nền móng cho một loại hình làm báo mới chính thức xuất hiện bên cạnh báo giấy truyền thống, đóng góp tích cực vào quá trình bảo vệ và xây dựng Vùng mỏ.

Từ những ngày đầu đầy khó khăn, thiếu thốn, qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Phát thanh Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới, phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển của tỉnh, trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngày hôm nay, trong diện mạo mới của nền báo chí hiện đại, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đang tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Từ 15 phút phát thanh mỗi ngày, hiện phát thanh đang phát 2 kênh: QNR1, QNR2 với tổng thời lượng 36 tiếng, từ 5h30 - 23h30 và phát trên các nền tảng số.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các thế hệ những người làm báo Quảng Ninh qua các thời kỳ. Đồng chí nhấn mạnh, trong lịch sử báo chí cách mạng, hiếm có địa phương nào có bề dày truyền thống báo chí ngay từ năm 1928 như vùng mỏ Quảng Ninh. Trong lịch sử phát triển của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh luôn có dấu ấn đóng góp quan trọng của những người làm báo Quảng Ninh và Phát thanh là một thành tựu trong các thành tựu phát triển của tỉnh. Sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ người làm báo hôm nay chính là sự tiếp nối xứng đáng cho những thành quả mà thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.

Đồng chí cũng đã thông tin về các dấu ấn của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trong năm 2026. Nổi bật như: Tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm, cao điểm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031... tạo được hiệu ứng xã hội tích cực; phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026.

Đặc biệt, chiều ngày 24/8, ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã ra mắt Chuyên trang "Thành phố Quảng Ninh" trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo và nhiều sản phẩm báo chí truyền thông đặc biệt khác.

Trong thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều chương trình phát thanh, truyền hình có sự tham dự của nhân dân để tạo thành một điểm hẹn văn hóa đại chúng.

Phát thanh viên, Nghệ sĩ Vùng mỏ Vân Sáng chia sẻ về những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình công tác.

Tại cuộc gặp mặt, các thế hệ cán bộ phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cũng đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình công tác, đồng thời gửi gắm tình cảm, tâm tư và kỳ vọng đối với thế hệ làm báo hôm nay.

Đồng chí Đỗ Ngọc Bích, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Quảng Ninh, nguyên Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh gửi gắm tình cảm, tâm tư và kỳ vọng đối với thế hệ làm báo hôm nay.

70 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ, những thành quả đáng tự hào. Nhưng trên hết, đó là hành trình được làm nên bởi biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và người lao động đã dành tuổi trẻ, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để lan tỏa tiếng nói trên sóng phát thanh Quảng Ninh.

Từ tiếng nói đầu tiên của truyền thanh Quảng Ninh năm 1956, đến sự ra đời và phát triển của phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; từ phương thức làm báo truyền thống đến báo chí đa phương tiện, đa nền tảng và chuyển đổi số hôm nay – đó là một hành trình của sự kế thừa và không ngừng đổi mới để phát thanh Quảng Ninh hôm nay xứng đáng với các thế hệ đi trước và vững vàng tâm thế xứng tầm phát thanh thành phố Quảng Ninh.