Quảng Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị với thành phố Cheongju (Hàn Quốc)

Sáng 29/8, tại UBND tỉnh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cheongju (tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc). Tham gia ký kết, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; về phía thành phố Cheongju có ông Lee Jang Sub, Thị trưởng thành phố.

Quang cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Văn Ánh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chào mừng Thị trưởng Lee Jang Sub cùng Đoàn đại biểu thành phố Cheongju đến thăm Quảng Ninh, đúng dịp Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Quảng Ninh. Đồng chí mong muốn thời gian tới hai địa phương tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và phát triển công nghiệp công nghệ cao; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch bền vững; hợp tác khoa học - công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thị trưởng thành phố Cheongju (Hàn Quốc) Lee Jang Sub phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thị trưởng thành phố Cheongju Lee Jang Sub bày tỏ vui mừng được đến thăm Quảng Ninh, đồng thời mong muốn hai địa phương thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở những điểm tương đồng, tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Trên cơ sở thống nhất cao, lãnh đạo hai địa phương đã tiến hành ký kết thỏa thuận về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thị trưởng thành phố Cheongju (Hàn Quốc) trao biên bản thỏa thuận về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc.



Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn đại biểu, giao lưu hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, phát triển đô thị và các lĩnh vực cùng quan tâm. Đặc biệt, hai bên cùng nỗ lực tạo dựng môi trường thuận lợi, ổn định để doanh nghiệp hai địa phương tăng cường trao đổi, hợp tác tích cực và trực tiếp.