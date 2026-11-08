Phố biển mùa hoa giấy

Những giàn hoa giấy rực rỡ bên công trình kiến trúc hiện đại, góc phố dốc hoài niệm, hay khu villa ven biển tô điểm thêm cho phố biển Hạ Long trong nắng thu, mang đến những góc check-in tuyệt đẹp, khó quên với du khách.

Phố biển Hạ Long mùa này có sức hấp dẫn riêng với nắng vàng dịu, gió mát và nhịp sống thong thả. Khi tiết trời chuyển sang thu đông, những ngày nắng hanh, khô ráo, các giàn hoa giấy lại khoe sắc, làm bừng sáng nhiều góc phố.

Từng chùm hoa tím, hồng, trắng đan xen, phủ kín những vòm cây, hàng rào, mang đến vẻ đẹp bình dị mà lãng mạn. Mỗi giàn hoa gắn với một không gian cảnh quan riêng, trở thành điểm hẹn thú vị của du khách, nhất là các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh.

Một góc rực rỡ sắc hoa giấy tại Bảo tàng Quảng Ninh kề bên vịnh Hạ Long.

Muốn có những bức ảnh mang rõ dấu ấn phố biển Hạ Long khó bỏ qua khu vực Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh trên đường Trần Quốc Nghiễn. Những tán hoa giấy nổi tiếng với sắc hồng tím rực rỡ, buông cành bên khối kiến trúc kính đen như viên than lớn. Khi hoa nở, chỉ cần đứng dưới tán cây, hoặc chọn góc rộng bao trọn mặt tiền bảo tàng, du khách đã có bức ảnh vừa mềm mại, vừa hiện đại. Phía trước là khoảng không gian rộng mở nhìn ra vịnh, rất hợp chụp ảnh chân dung, ảnh nhóm, hay quay những thước phim ngắn.

Khác với vẻ hiện đại ở Bảo tàng, dốc Ba Đèo (phường Hồng Gai) lại hấp dẫn bởi sắc màu hoài niệm. Ở góc phố này, giàn hoa giấy nổi bật bên những mảng tường vàng và tranh tường mang phong cách xưa cũ.

Con dốc, mái nhà, gam màu ấm, cùng những chùm hoa rủ xuống khiến khung cảnh gần gũi như một thước phim cũ. Nơi đây hợp với những bức ảnh tự nhiên, ít sắp đặt: Bước chậm trên lối đi, nghiêng người dưới tán hoa, hoặc đứng xa một chút để lấy cả con dốc vào khuôn hình.

Du khách rộn ràng check-in góc phố rợp bóng hoa giấy ở phố Ba Đèo (phường Hồng Gai).

Bên cạnh những góc chụp đẹp, hành trình khám phá mùa hoa giấy còn gợi mở nhiều điểm dạo chơi, ngắm cảnh thú vị. Rời dốc Ba Đèo, du khách có thể dạo đường bao biển Bến Đoan, ngắm những tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long phía Bãi Cháy. Nhìn từ bờ Hòn Gai, những con tàu lớn nổi bật giữa biển trời, tạo nên góc check-in ấn tượng, nhất là trong nắng chiều dịu nhẹ.

Thêm vài phút dừng chân ngắm cảng biển, chuyến dạo chơi lại có thêm sắc thái sôi động. Còn ở khu vực Bảo tàng, sau khi chụp ảnh bên những giàn hoa, du khách có thể dạo đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, ngắm cảnh vịnh và những cánh buồm đỏ của thuyền ba vách thấp thoáng trên mặt nước, tạo nên khung cảnh thơ mộng, mang nét riêng của phố biển trong những ngày cuối thu.

"Thác" hoa giấy tuyệt đẹp ở khu biệt thự Tuần Châu thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh.

Rời những góc phố Hồng Gai, nếu muốn tìm một không gian thư thái hơn, khu du lịch Tuần Châu (phường Tuần Châu) cũng là lựa chọn thú vị. Tại những khu biệt thự, villa gần biển, sắc hoa giấy điểm tô cho hàng rào, cổng nhà và những lối đi xanh mát. Tán hoa hồng tím bên tường sáng màu, mái ngói, hiên nhà tạo cảm giác lãng mạn, yên bình. Một số khu nghỉ dưỡng như Tuần Châu Resort còn có biệt thự vườn hướng biển nằm giữa rừng thông và thảm cỏ xanh, phù hợp với những bộ ảnh phong cách nghỉ dưỡng.

Sau buổi chụp ảnh, du khách có thể tiếp tục dạo biển Tuần Châu, ngắm những du thuyền tại cảng, hoặc nhâm nhi cà phê, tận hưởng buổi chiều yên tĩnh bên bờ vịnh.

Không riêng 3 điểm trên, hoa giấy còn tô điểm những góc phố biển Hạ Long như khu vực hồ Cô Tiên, chân cầu Bãi Cháy, các tuyến phố ven biển và nhiều quán cà phê. Mỗi nơi mang một nét duyên riêng, đôi khi chỉ vài nhánh hoa nghiêng qua bức tường cũng đủ tạo nên khuôn hình đẹp.

Du khách ưa thích chụp ảnh với hoa giấy bên khung cảnh tuyệt đẹp tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Fb Ngát Tây

Để có ảnh ưng ý, du khách nên chọn buổi sáng, hoặc cuối chiều, khi nắng bớt gắt. Hoa giấy nở theo từng đợt, độ dày của tán thay đổi theo thời tiết nên cần tìm hiểu trước khi lên lịch. Khi chụp ảnh, tránh bẻ cành, trèo hàng rào, hay đứng dưới lòng đường. Một buổi thong thả dưới sắc hoa, rồi dạo phố, ra biển ngắm nắng thu cũng đủ mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ, để thấy Hạ Long còn nhiều nét duyên ngoài những thắng cảnh quen thuộc.