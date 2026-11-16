Mở rộng không gian du lịch trên vịnh Bái Tử Long

Cảnh quan hoang sơ, hệ sinh thái đa dạng và giá trị văn hóa đặc sắc, vịnh Bái Tử Long đang được khai thác theo hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Việc mở các tuyến du lịch nghỉ đêm, kết nối với vịnh Hạ Long góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, tạo động lực phát triển du lịch biển đảo bền vững.



Du khách quốc tế trải nghiệm hành trình 2 ngày 1 đêm khám phá vịnh Bái Tử Long.

Đầu tháng 11 vừa qua, tại Bến cảng cao cấp Ao Tiên (đặc khu Vân Đồn), hãng tàu Oris Cruise đón đoàn hơn 20 khách châu Âu đầu tiên trải nghiệm tuyến du lịch nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long. Đây là dấu mốc trong việc khai thác tiềm năng du lịch vùng vịnh, đồng thời mở thêm sản phẩm mới cho du lịch biển đảo Quảng Ninh.

Với hành trình 2 ngày 1 đêm, du khách được khám phá cảnh quan biển đảo Vân Đồn, tham quan hang Nhà Trò, hang Long Vân, làng chài Lão Vọng và một số điểm thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long. Ông Thierry Delpech, du khách quốc tịch Pháp, bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên và chất lượng dịch vụ trên tàu. Vẻ đẹp yên bình, hệ sinh thái phong phú, cùng những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình.

Theo định hướng khai thác, các tuyến 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm sẽ tập trung vào nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan, chèo kayak, tìm hiểu hệ sinh thái biển đảo và đời sống ngư dân. Các hoạt động được tổ chức gắn với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên, hạn chế tác động đến môi trường, hướng tới dòng khách quan tâm đến trải nghiệm sinh thái và du lịch có trách nhiệm.

Ông Tạ Đức Quyền, Giám đốc điều hành Bến cảng cao cấp Ao Tiên, cho biết: Đơn vị đang hoàn thiện khu vực chuyên biệt đón khách nghỉ đêm với hạ tầng, cơ sở vật chất đồng bộ, đồng thời làm việc với các đội tàu để mở rộng hoạt động. Dự kiến đến năm 2027, cảng sẽ đón khoảng 100 tàu nghỉ đêm, góp phần đa dạng lựa chọn cho du khách và phát triển các dịch vụ du lịch đi kèm.

Sức hút của vịnh Bái Tử Long còn được khẳng định qua sự ghi nhận của quốc tế. Tháng 3/2026, tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) xếp Bái Tử Long vào top 3 trong danh sách “7 kỳ quan Đông Nam Á 2026”. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục định vị vùng vịnh thành điểm đến khác biệt, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, khám phá và du lịch sinh thái.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, vùng vịnh Bái Tử Long còn có hệ thống kết nối giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không thuận lợi; cơ sở lưu trú ngày càng đa dạng với các khu nghỉ dưỡng như Wyndham Sonasea Vân Đồn, Angsana Quan Lạn và dự án khu Ao Tiên với quy mô hơn 1.000 phòng. Các điều kiện này tạo dư địa phát triển nhiều sản phẩm như tham quan, tắm biển, chèo thuyền, dù lượn, câu cá giải trí và trải nghiệm sinh thái. Tập đoàn Everland cũng đã đầu tư tàu du lịch tuyến trong ngày, đưa hàng nghìn lượt khách tham quan vịnh.

Du khách vui chơi, trải nghiệm trong tuyến tham quan vịnh Bái Tử Long.

Thời gian qua, Quảng Ninh đang từng bước tạo cơ sở pháp lý để khai thác tiềm năng du lịch vịnh Bái Tử Long. Năm 2024, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND công bố 21 hành trình tham quan, du lịch, gồm 8 hành trình trên vịnh Hạ Long, 10 hành trình trên vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối 2 vùng vịnh. Đây là cơ sở để tổ chức không gian khai thác, khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới và đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Tuy nhiên, khai thác du lịch phải đi đôi với bảo tồn hệ sinh thái biển đảo, đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên. Việc phát triển cần tính đến sức chịu tải của môi trường, bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo tồn tài nguyên và sinh kế cộng đồng, thay vì chỉ chú trọng tăng số lượng tàu, khách và dịch vụ.

Định hướng này được cụ thể hóa tại Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của UBND thành phố phê duyệt Đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long. Đề án hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo, hình thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Việc kết nối Bái Tử Long với vịnh Hạ Long, Yên Tử và các điểm đến khác sẽ góp phần hình thành không gian du lịch liên hoàn, nâng cao sức cạnh tranh của Quảng Ninh, đồng thời bảo tồn các giá trị tự nhiên và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.