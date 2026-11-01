Quảng Ninh thu hút du khách Ấn Độ

Quảng Ninh đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình tỷ phú Ấn Độ khi tổ chức các lễ cưới quy mô lớn, sang trọng. Cùng với xu hướng du lịch cưới, sự quan tâm của các nhà làm phim Bollywood đang mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Quảng Ninh tại thị trường khách giàu tiềm năng này.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố dự kiến đón thêm 3 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ, tổ chức tại InterContinental Halong Bay Resort và FLC Grand Hotel Hạ Long. Mỗi đám cưới dự kiến có trên 1.000 khách tham dự, gồm thành viên hai gia đình, bạn bè và giới doanh nhân; trong đó, một đám cưới có quy mô khoảng 1.600 người.

Quảng Ninh trở thành điểm đến được nhiều gia đình tỷ phú Ấn Độ lựa chọn tổ chức những lễ cưới xa hoa.

Tính đến nay, Quảng Ninh đã đón khoảng 10 đám cưới quy mô lớn của các gia đình tỷ phú Ấn Độ. Riêng tháng 2 và 3/2026, có 6 đám cưới được tổ chức tại địa phương. Trong đó, lễ cưới của tỷ phú Vivek Dinodiya và cô dâu Anmol Garg tại Vinpearl Resort and Spa Hạ Long có khoảng 600 khách mời, cùng 500 nhân viên phục vụ được đưa từ Ấn Độ sang. Một số đám cưới khác còn tổ chức hoạt động trên du thuyền và tại hang Ngọc Rồng, phường Cẩm Phả.

Đám cưới của tỷ phú Vivek Dinodiya và cô dâu Anmol Garg tại Vinpearl Resort and Spa Hạ Long có khoảng 600 khách mời. Đây là đám cưới có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Vinpearl Resort and Spa Hạ Long.

Ngoài không gian tại các resort, khách sạn cao cấp, một số hoạt động còn được tổ chức trên du thuyền hoặc tại các hang động, tạo thêm trải nghiệm cho khách mời. Qua đó, cảnh quan vịnh Hạ Long và các sản phẩm dịch vụ du lịch của Quảng Ninh có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Đám cưới được tổ chức trong khung cảnh lung linh trên du thuyền tham quan vịnh Hạ Long.

Bên cạnh du lịch cưới, vịnh Hạ Long còn thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim Bollywood. Từ ngày 12 đến 14/1/2026, đoàn phim Ấn Độ với gần 100 thành viên đã ghi hình bộ phim “Silaa” tại vịnh Hạ Long và một số địa điểm trên đảo Tuần Châu. Hoạt động này góp phần quảng bá cảnh quan di sản đến khán giả Ấn Độ thông qua điện ảnh.

Ngoài các lễ cưới xa hoa của giới tỷ phú Ấn Độ, vịnh Hạ Long còn là điểm đến được các nhà làm phim Bollywood lựa chọn làm bối cảnh ghi hình.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 70.000 lượt khách Ấn Độ. Đây là thị trường còn nhiều tiềm năng để địa phương khai thác các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch cưới và du lịch sự kiện.