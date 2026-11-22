Cô Tô vào Đông

Có những vùng đất đẹp nhất không phải vào lúc đông vui, náo nhiệt, mà lại ở những thời điểm thưa vắng bóng người. Cô Tô cũng vậy. Khi những chuyến tàu đưa khách du lịch thưa dần, những bãi biển không còn ken kín bước chân... hòn đảo ngoài khơi ấy trở về với vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị.

Địa danh được gọi là dốc Cổng Trời ở Cô Tô.

Chuyến đi đến Cô Tô vào những ngày đầu đông không có lịch trình dày đặc, cũng chẳng cần vội vàng chạy đua với thời gian để khám phá thật nhiều điểm đến. Chúng tôi chọn cách thong dong trên những cung đường quanh đảo, dừng chân ở những nơi có cảnh đẹp, ngắm biển và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của hòn đảo khi mùa đông "gõ cửa".

Cô Tô đón chúng tôi bằng một buổi sáng trong trẻo. Bầu trời cao xanh, nắng không còn gay gắt, gió biển thổi nhẹ qua những tán cây. Từ khu vực trung tâm, chiếc xe bắt đầu hành trình men theo con đường quanh đảo. Không còn dòng xe nối đuôi nhau, không còn những đoàn khách rộn ràng, con đường ven biển dường như rộng hơn, dài hơn, đưa chúng tôi đi qua những khoảng không gian khoáng đạt mà vào mùa hè có thể đã vô tình bỏ lỡ.

Cô Tô mùa này mang một vẻ đẹp rất riêng. Những hàng cây vẫn rì rào trong gió, những triền đường uốn lượn theo địa hình đảo, một bên là núi rừng, một bên mở ra biển cả mênh mang. Có những đoạn đường chỉ cần chậm tay ga, người đi đã có thể bắt gặp một khung cảnh đẹp như tranh: Mặt biển xanh thẳm, những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ, phía xa là những hòn đảo nhấp nhô giữa đường chân trời.

Điều thú vị nhất khi khám phá Cô Tô vào thời điểm này chính là cảm giác được làm chủ hành trình. Không phải vội vàng theo lịch trình của các đoàn khách, cũng chẳng cần chen chân tìm một góc đẹp để chụp ảnh, chúng tôi có thể dừng lại bất cứ nơi nào bắt gặp cảnh đẹp. Một khúc cua nhìn ra biển, một con dốc thoai thoải dưới bóng cây, hay một khoảng trời xanh bất chợt hiện ra sau rặng phi lao cũng đủ khiến người ta muốn nán lại thật lâu.

Một góc bờ biển Cô Tô.

Trong hành trình ấy, dốc Cổng Trời là một điểm dừng mang đến cảm xúc đặc biệt. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua những tán cây, tiếng lá xào xạc khẽ chạm vào nhau. Không tiếng người, không tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có thiên nhiên hiện diện trong sự khoáng đạt và bình yên. Đứng giữa không gian ấy, cảm giác như mọi bộn bề thường nhật đều được bỏ lại phía sau. Có những khoảnh khắc, chỉ cần đứng lặng nghe tiếng gió và nhìn màu xanh của cây lá cũng đủ thấy chuyến đi trở nên đáng giá.

Nếu mùa hè, biển Cô Tô hấp dẫn bởi không khí sôi động với những bãi tắm đông người, những chuyến vui chơi náo nhiệt thì mùa đông, biển lại quyến rũ bằng vẻ tĩnh lặng. Không còn tiếng gọi nhau í ới, tiếng nhạc từ các khu dịch vụ, hay những nhóm khách vui đùa dưới nước, chỉ còn tiếng sóng đều đặn vỗ vào bờ và tiếng gió biển thổi qua những hàng cây.

Phố xá Cô Tô mùa vắng khách.

Tại Hồng Vàn, mặt biển trải rộng trong sắc xanh dịu mắt. Bãi cát thoai thoải, làn nước trong, những con sóng nhỏ nối nhau chạy vào bờ rồi nhẹ nhàng tan ra trên cát. Vắng khách, bãi biển như được trả lại không gian riêng. Chúng tôi thong thả đi dọc bờ cát, ngắm những vệt nắng cuối ngày đổ dài trên mặt nước. Không có sự ồn ào của mùa cao điểm, mỗi chuyển động của thiên nhiên dường như trở nên rõ nét hơn.

Bãi Vàn Chảy lại mang một sắc thái khác. Bãi biển rộng, đường bờ cong mềm mại, nhưng sóng biển có phần mạnh hơn. Giữa không gian mênh mông, con người bỗng thấy mình nhỏ bé trước đại dương. Gió biển đôi lúc mạnh hơn, từng đợt sóng nối nhau xô vào bờ tạo nên âm thanh vừa khoáng đạt vừa có chút hoang sơ.

Biển Cô Tô những ngày đầu đông không chỉ đẹp bởi màu nước, hay những bãi cát dài, mà còn bởi cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Đứng trước biển, nghe sóng vỗ, nhìn những cánh chim chao nghiêng trên nền trời rộng, người ta dễ dàng tạm gác lại những bộn bề thường nhật để tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Cô Tô mùa này không chỉ có những khung cảnh đẹp và những phút giây thư thái. Phía sau vẻ tĩnh lặng ấy còn là câu chuyện mưu sinh của những người gắn bó với du lịch trên đảo. Trong câu chuyện với anh Nguyễn Đăng Hiền - chủ homestay Lương Chi, chúng tôi hiểu thêm về một thực tế không dễ dàng của hoạt động du lịch nơi đây.

Theo anh Hiền, khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến tháng 3 năm sau, lượng khách đến Cô Tô gần như không đáng kể. Một trong những nguyên nhân là việc đi lại ra đảo vào mùa thấp điểm không thuận tiện như mùa hè. Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu ra Cô Tô vào lúc 8h, khiến du khách khó chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình.

Câu chuyện của chủ homestay Lương Chi cũng là nỗi niềm chung của nhiều người làm dịch vụ du lịch trên đảo. Những căn phòng nghỉ được chuẩn bị chu đáo, những không gian lưu trú hướng tới trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, những dịch vụ từng hoạt động hết công suất trong mùa hè, nay có những khoảng thời gian dài không đón khách.

Bãi biển Cô Tô hoang sơ, vắng lặng.

Từ câu chuyện của gia đình anh Hiền, có thể hình dung rõ hơn tính mùa vụ trong hoạt động du lịch ở Cô Tô. Mùa hè, khách đến đông, các cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển đều hoạt động nhộn nhịp. Nhưng khi mùa cao điểm kết thúc, nhịp kinh doanh gần như chững lại. Người làm du lịch vẫn phải duy trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, chăm lo nhân lực, chuẩn bị cho mùa đón khách tiếp theo, trong khi nguồn thu giảm đáng kể.

Rời homestay Lương Chi, chúng tôi tiếp tục dạo quanh tuyến đường bao biển. Nếu vào mùa hè, nơi đây thường rộn ràng ánh đèn, tiếng nói cười và những bữa tiệc hải sản bên bờ biển thì cuối thu, khung cảnh đã khác hẳn. Những dãy bàn ghế hướng ra biển nằm im lìm trong gió. Có nhà hàng vẫn mở cửa nhưng chỉ lác đác vài vị khách. Có nơi đã thu gọn một phần không gian phục vụ, những chiếc ô che nắng xếp gọn, hàng ghế trống trải dài theo bờ biển.

Tại nhà hàng Thanh Úy, câu chuyện với chủ nhà hàng tiếp tục cho thấy những khó khăn trong kinh doanh khi bước vào mùa thấp điểm. Lượng khách giảm mạnh, hoạt động phục vụ không còn nhộn nhịp như những tháng hè. Những ngày vắng khách, việc duy trì hoạt động kinh doanh trở thành bài toán không đơn giản. Ngồi bên nhà hàng nhìn ra biển, thưởng thức những món hải sản mang hương vị địa phương, chúng tôi cảm nhận rõ sự khác biệt giữa 2 mùa du lịch.

Phía sau những bàn ăn thưa vắng ấy là nỗi lo của những người kinh doanh dịch vụ, những người vẫn mong từng chuyến tàu cập bến sẽ mang theo thêm những vị khách mới. Có một chút chạnh lòng khi nhìn những hàng quán từng đông khách nay vắng vẻ. Bởi du lịch không chỉ là những bãi biển đẹp, những khu nghỉ dưỡng hay những điểm check-in hấp dẫn... Đó còn là sinh kế của nhiều gia đình, là công việc của người lao động và nguồn thu nhập của những người đã đặt niềm tin vào sự phát triển của ngành kinh tế này trên đảo.

Cô Tô vẫn đẹp, thậm chí có những nét quyến rũ rất riêng khi bước vào mùa thu đông, nhưng lượng khách lại giảm sâu. Vấn đề đặt ra không chỉ là làm thế nào để có thêm khách, mà còn là làm thế nào để du khách có lý do lựa chọn Cô Tô vào những thời điểm ngoài mùa hè. Thực tế, Cô Tô không chỉ có biển xanh, cát trắng và những ngày hè sôi động. Hòn đảo còn sở hữu cảnh quan tự nhiên phong phú, những cung đường khám phá, đời sống ngư dân, văn hóa địa phương và không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh.

Đây là những lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng, tìm hiểu đời sống biển đảo và thưởng thức ẩm thực địa phương. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sản phẩm thực sự hấp dẫn, cần có sự chuẩn bị đồng bộ về giao thông kết nối, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú và dịch vụ. Việc nghiên cứu, tổ chức các chuyến tàu phù hợp với nhu cầu đi lại trong mùa thấp điểm cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Cô Tô mùa vắng khách không phải là một Cô Tô kém hấp dẫn. Đó là một diện mạo khác của hòn đảo, lặng lẽ hơn, nhưng cũng gần gũi, sâu lắng hơn. Dẫu vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu vẻ đẹp ấy chỉ được thưởng thức trong những chuyến đi hiếm hoi của một nhóm du khách thích khám phá trái mùa. Bởi phía sau mỗi mùa du lịch không chỉ là cảnh sắc, mà còn là cuộc sống của bao người dân trên đảo.

Mong rằng, trong tương lai, Cô Tô sẽ không chỉ là điểm hẹn rực rỡ của mùa hè, mà còn là nơi du khách muốn tìm về trong những ngày thu đông. Để những con đường quanh đảo không quá dài trong sự vắng lặng, những nhà hàng ven biển lại sáng đèn, những căn homestay có thêm tiếng cười và người làm du lịch trên đảo có thể yên tâm sống với nghề quanh năm.

Còn với riêng tôi, hình ảnh đọng lại sau chuyến đi không chỉ là màu xanh của biển, mà còn là tiếng lá xào xạc ở dốc Cổng Trời, những hàng ghế trống bên đường bao biển và câu chuyện chân tình của những người đang ngày ngày "giữ lửa" cho du lịch nơi đảo xa. Một Cô Tô bình yên, đẹp đến nao lòng, nhưng cũng khiến người ta nghĩ nhiều hơn về hành trình để đảo Ngọc thực sự trở thành điểm đến bốn mùa!