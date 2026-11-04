Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái Lựng Xanh, Thành Đẳng - Bình Hương

Cách trung tâm phường Uông Bí khoảng 2km về phía Bắc, Khu du lịch sinh thái Lựng Xanh hấp dẫn bởi những dòng suối trong, các tầng thác nối tiếp nhau và thảm thực vật phong phú. Phía sau là dãy núi Thành Đẳng - Bình Hương nổi bật giữa không gian núi rừng với những triền cỏ trải dài, rừng thông xanh và các mỏm đá tự nhiên, tạo nên bức tranh phong cảnh biến đổi theo mùa. Sở hữu những giá trị cảnh quan đặc sắc, Lựng Xanh và Thành Đẳng - Bình Hương có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trekking, cắm trại, ngắm cảnh và trải nghiệm thiên nhiên, hứa hẹn trở thành những điểm nhấn trong định hướng phát triển du lịch của phường Uông Bí thời gian tới.

Vẻ đẹp riêng có của núi rừng và thác nước

Thác Bạc đổ xuống lựng nước trong xanh, là nơi du khách có thể picnic, tắm suối, chụp ảnh.

Nếu Lựng Xanh gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa đá, nước và rừng cây thì Thành Đẳng - Bình Hương lại cuốn hút bởi vẻ đẹp khoáng đạt của núi rừng và những triền cỏ trải dài. Dòng suối bắt nguồn từ lưng chừng núi Ba Vàng, len lỏi qua các khe núi, tạo thành ba tầng thác với hình thái khác nhau. Nước từ trên cao đổ xuống những vách đá, len qua các phiến đá cuội rồi tụ lại thành những lựng nước trong xanh dưới chân thác. Tiếng thác đổ, dòng nước mát lành cùng thảm thực vật xanh mướt tạo nên không gian thiên nhiên hoang sơ, thích hợp cho các hoạt động đi bộ khám phá, ngắm cảnh và trải nghiệm.

Thác Vàng - ngọn thác cao nhất ở đây là điểm cuối của hành trình chinh phục Lựng Xanh.

Trong khi đó, với độ cao khoảng 470m, kéo dài chừng 4km, Thành Đẳng - Bình Hương mở ra không gian rộng lớn với những triền cỏ, rừng thông và các mỏm đá tự nhiên. Từ đỉnh núi, vào những ngày trời quang, du khách có thể thu vào tầm mắt vẻ đẹp của núi Yên Tử, chùa Ba Vàng, sông Bạch Đằng và vùng đất Uông Bí.

Không chỉ sở hữu những giá trị cảnh quan riêng biệt, Lựng Xanh và Thành Đẳng - Bình Hương còn có lợi thế về vị trí địa lý, nằm gần chùa Ba Vàng và có khả năng kết nối với các điểm tham quan khác trên địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu hình thành không gian du lịch liên kết, kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, trải nghiệm sinh thái và du lịch văn hóa, tâm linh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Uông Bí bốn mùa.

Bộ chữ trên đỉnh Bình Hương.

Từ lợi thế cảnh quan đến định hướng đầu tư dài hạn

Sở hữu tài nguyên thiên nhiên đặc sắc nhưng để trở thành điểm đến hấp dẫn, có khả năng thu hút và giữ chân du khách, Lựng Xanh, Thành Đẳng - Bình Hương cần được nghiên cứu phát triển đồng bộ hơn về hạ tầng, sản phẩm dịch vụ và công tác quản lý, bảo vệ cảnh quan.

Thực tế, việc khai thác tiềm năng của Lựng Xanh, Thành Đẳng - Bình Hương đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Địa phương luôn quan tâm đến việc cải thiện đường vào, bổ sung biển chỉ dẫn, nâng cấp các điều kiện phục vụ khách. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ là tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận, mà còn phải tìm kiếm nguồn lực đầu tư, tổ chức khai thác hợp lý, bảo đảm an toàn và gìn giữ giá trị tự nhiên của khu vực.

Lãnh đạo phường Uông Bí và đơn vị tư vấn khảo sát Lựng Xanh.

Để giải bài toán khai thác tiềm năng du lịch sinh thái Lựng Xanh và Thành Đẳng - Bình Hương, phường Uông Bí đang quan tâm, tập trung xem xét, nghiên cứu chủ trương đầu tư tuyến đường cứu hộ từ chùa Ba Vàng lên đỉnh Thành Đẳng - Bình Hương; đồng thời xem xét, hoàn thiện các phương án đề xuất xây dựng hạng mục phục vụ phát triển Khu du lịch Lựng Xanh và Thành Đẳng - Bình Hương bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển, điều kiện địa hình, cảnh quan, tài nguyên và yêu cầu an toàn, nhằm phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Đây là bước nghiên cứu có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa định hướng xây dựng phường Uông Bí trở thành đô thị du lịch, văn hóa, sinh thái, hiện đại và phát triển bền vững. Đối với Lựng Xanh, Thành Đẳng - Bình Hương việc nghiên cứu đầu tư cần hướng tới khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có; đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo vệ rừng, nguồn nước, cảnh quan và môi trường sinh thái. Trọng tâm là xem xét khả năng hoàn thiện hạ tầng tiếp cận, tổ chức không gian tham quan, nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn và nghiên cứu các sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Việc xác định quy mô, danh mục, hạng mục, nguồn vốn và lộ trình thực hiện sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo quy hoạch và trình tự, thủ tục quy định.

Phối cảnh đề xuất phát triển không gian du lịch sinh thái Lựng Xanh - Bình Hương.

Cùng với phát triển hạ tầng, yêu cầu bảo tồn cảnh quan cần được đặt ở vị trí quan trọng. Mọi phương án khai thác phải tính đến đặc điểm địa hình đồi núi, nguy cơ trơn trượt, sạt lở, lũ quét cục bộ khi mưa lớn và khả năng chịu tải của môi trường tự nhiên. Phát triển du lịch không chỉ tạo thêm sản phẩm thu hút du khách, mà còn phải gìn giữ được nét nguyên sơ - giá trị làm nên sức hấp dẫn riêng của cảnh quan thiên nhiên nơi đây.

Thành Đẳng - Bình Hương là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích trekking, leo núi và khám phá thiên nhiên.

Nếu được nghiên cứu bài bản và đầu tư phù hợp, Lựng Xanh, Thành Đẳng - Bình Hương hoàn toàn có thể trở thành điểm đến quan trọng trong không gian du lịch sinh thái của Uông Bí; bổ sung lựa chọn trải nghiệm bên cạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh đã tạo dựng thương hiệu cho địa phương. Qua đó, góp phần đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và từng bước đưa tiềm năng cảnh quan thiên nhiên trở thành nguồn lực phục vụ phát triển bền vững lâu dài.