Mùa vàng soóng cọ níu chân du khách

Sau những ngày rộn ràng của lễ hội Mùa vàng miền soóng cọ năm 2026, vùng đất Đại Dực (xã Đông Ngũ) vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Giữa núi rừng xanh thẳm, những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn theo triền đồi, những nếp nhà bình yên, cùng các góc check-in thơ mộng tạo nên sức hút khó cưỡng của vùng cao Đại Dực mùa lúa chín. Càng thêm hấp dẫn hơn khi du khách được hòa mình vào không khí lễ hội với những điệu múa tắc xình mang đậm bản sắc người Sán Chỉ, các trò chơi dân gian vui nhộn, hội thi ẩm thực đặc sắc và những hoạt động trải nghiệm gần gũi. Cảnh sắc nên thơ, nét văn hóa độc đáo, cùng sự mến khách của người dân khiến hành trình khám phá miền soóng cọ trở thành trải nghiệm đáng nhớ, níu chân du khách mỗi độ thu về.