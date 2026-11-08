Mùa vàng soóng cọ níu chân du khách

Sau những ngày rộn ràng của lễ hội Mùa vàng miền soóng cọ năm 2026, vùng đất Đại Dực (xã Đông Ngũ) vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Giữa núi rừng xanh thẳm, những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn theo triền đồi, những nếp nhà bình yên, cùng các góc check-in thơ mộng tạo nên sức hút khó cưỡng của vùng cao Đại Dực mùa lúa chín. Càng thêm hấp dẫn hơn khi du khách được hòa mình vào không khí lễ hội với những điệu múa tắc xình mang đậm bản sắc người Sán Chỉ, các trò chơi dân gian vui nhộn, hội thi ẩm thực đặc sắc và những hoạt động trải nghiệm gần gũi. Cảnh sắc nên thơ, nét văn hóa độc đáo, cùng sự mến khách của người dân khiến hành trình khám phá miền soóng cọ trở thành trải nghiệm đáng nhớ, níu chân du khách mỗi độ thu về.

Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ 2026 diễn ra giữa khung cảnh ruộng bậc thang chín vàng thơ mộng, thu hút đông đảo du khách về trảy hội, thưởng ngoạn cảnh sắc và trải nghiệm văn hóa vùng cao.

Chương trình lễ hội mở màn bằng những tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, lao động và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.

Đồng bào Sán Chỉ và các dân tộc trong vùng xúng xính trang phục truyền thống, nô nức trảy hội, góp thêm sắc màu cho lễ hội.

Những cánh đồng lúa chín vàng trải dài giữa núi rừng Đại Dực trở thành điểm hẹn hấp dẫn nhất, cuốn hút du khách dạo chơi, ngắm cảnh và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Những cô gái Sán Chỉ duyên dáng trong trang phục truyền thống, khoe sắc giữa cánh đồng miền soóng cọ.

Du khách đắm mình giữa những cánh đồng lúa chín, say mê lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa mùa vàng Đại Dực.

Những không gian hoa khoe sắc cũng góp phần tô điểm cho cảnh quan thiên nhiên, tạo điểm nhấn sinh động, thu hút người dân và du khách.

Những góc check-in có tầm nhìn bao quát cánh đồng lúa chín vàng mở ra không gian thơ mộng, lý tưởng giữ chân du khách.

Trò chơi đánh quay truyền thống mang đến những phút giây vui nhộn, góp thêm tiếng cười và không khí rộn ràng cho ngày hội.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, du khách còn được khám phá ẩm thực truyền thống, thưởng thức những món ngon và chọn mua đặc sản vùng cao để làm quà khi tan hội.