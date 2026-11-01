Gia tăng sản phẩm, tạo sự khác biệt

Để tăng sức hút với du khách quốc tế, ngành Du lịch Quảng Ninh chú trọng đổi mới sản phẩm, mở rộng các hoạt động trải nghiệm và tạo sự kết nối giữa các dịch vụ du lịch. Cách làm này không chỉ đáp ứng nhu cầu khám phá, nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng của du khách mà còn góp phần khẳng định sức hấp dẫn và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Các thí sinh Miss World 2026 lưu lại khoảnh khắc đẹp bên sân khấu nhạc nước “Halo Bay Show”.

Triển khai kế hoạch kích cầu du lịch Thu - Đông năm 2026 với chủ đề “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản”, hàng loạt chương trình được tổ chức nhằm làm mới trải nghiệm và gia tăng sức hút điểm đến. Có thể kể đến các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí nổi bật như: Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest, trình diễn ánh sáng, lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival và Marathon Di sản Hạ Long, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh...

Trong chuỗi hoạt động này, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2026 với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực” dự kiến diễn ra từ ngày 20-24/11, quy tụ khoảng 150 gian hàng, trong đó có 80-100 gian hàng của Quảng Ninh. Không gian liên hoan được mở rộng, kết nối Khu đô thị Sun Marina Hạ Long với Chợ đêm Vui Fest (phường Bãi Cháy), khu vực ngọn hải đăng và sân khấu xem pháo hoa. Từ đây, giúp du khách vừa thưởng thức ẩm thực, giao lưu văn hóa, khám phá điểm đến và hòa mình vào không khí lễ hội bên bờ vịnh thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm ẩm thực riêng lẻ.

Du khách quốc tế tìm hiểu, trải nghiệm ẩm thực tại Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2024.

Bà Đỗ Diệu Linh, Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre, chia sẻ: Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú hơn khi đến với Quảng Ninh. Với sự kết nối giữa ẩm thực, lưu trú và các hoạt động giải trí, doanh nghiệp du lịch có điều kiện xây dựng những gói dịch vụ hấp dẫn, triển khai các chương trình kích cầu, quảng bá hình ảnh điểm đến và khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú.

Đón mùa khách quốc tế, Paradise Vietnam đẩy mạnh các chương trình kích cầu tại thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ, đồng thời chú trọng làm mới trải nghiệm trên các sản phẩm du thuyền cao cấp. Với tàu ngủ đêm Paradise Elegance và Paradise Legacy, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động theo mùa, gắn với các dịp lễ như: Workshop Trung thu, workshop Halloween, tiệc Giáng Sinh và năm mới... Đặc biệt, du thuyền Paradise Legacy mang đến không gian và trải nghiệm nét văn hóa, đời sống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Du khách được khoác lên mình những bộ áo dài truyền thống Việt Nam để chụp ảnh kỷ niệm; thưởng thức đại tiệc tối không giới hạn với món Âu, Á và thuần Việt; tiệc trà chiều cùng các loại bánh truyền thống Việt Nam...

Cùng với đó, các du thuyền ngủ đêm đều có hải trình 3 ngày 2 đêm kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, đưa du khách tham quan các đảo Ba Trái Đào, hòn Con Cóc, hòn Đầu Người. Qua đó, giúp khách quốc tế tìm hiểu sâu hơn câu chuyện vùng đất qua ẩm thực, trang phục và phong tục, góp phần làm phong phú trải nghiệm trên hành trình thăm vịnh, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Du khách nước ngoài trải nghiệm mặc áo dài truyền thống thưởng thức ẩm thực đặc sắc trên du thuyền Paradise Legacy.

Theo đại diện Paradise Vietnam, bên cạnh thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ, doanh nghiệp cũng chú trọng khai thác thị trường Nga, nơi ghi nhận nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của phần lớn du khách. Nhiều du khách lựa chọn lưu trú tại khách sạn Paradise Suites từ 2-3 đêm trở lên để nghỉ dưỡng, tận hưởng hệ thống tiện ích gồm nhà hàng, bể bơi hướng biển cùng không gian đi bộ, đạp xe thư thái... Nhằm đáp ứng nhu cầu này, khách sạn liên tục làm mới các hoạt động theo mùa, tạo thêm trải nghiệm trong thời gian lưu trú, góp phần nâng cao chất lượng kỳ nghỉ, tăng sức hấp dẫn của sản phẩm đối với khách quốc tế.

Bên cạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa, du lịch thể thao cũng đang mở thêm hướng tiếp cận nhóm khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao. Trong các ngày từ 21-24/10 vừa qua, Công ty lữ hành Sun Travel đưa đoàn 70 du khách Hàn Quốc đến Quảng Ninh trải nghiệm du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng và tham quan.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ đưa khoảng 1.000 lượt khách golf Hàn Quốc đến Quảng Ninh. Trong hành trình, du khách trải nghiệm tại hai sân golf FLC Hạ Long (phường Hạ Long) và Silk Path Đông Triều (phường An Sinh), kết hợp nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ tại FLC Hạ Long và Yoko Onsen Quang Hanh, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Du khách còn có cơ hội khám phá vịnh Hạ Long và Yên Tử, kết hợp trải nghiệm thể thao với tìm hiểu cảnh quan, di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách quốc tế.

Du khách chơi golf tại sân FLC Hạ Long.

Với việc làm mới trải nghiệm và tăng cường liên kết dịch vụ, Quảng Ninh có thêm cơ hội khai thác hiệu quả các thị trường khách có mức chi tiêu cao, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị cho mỗi chuyến đi, từng bước khẳng định vị thế điểm đến quốc tế hấp dẫn quanh năm.