Phường Móng Cái 1 có tân Chủ tịch HĐND

Ngày 1/8, HĐND phường Móng Cái 1 khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND phường và thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2026; tạo động lực phát triển và bảo đảm điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 và đồng chí Vũ Ngọc Hà, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Trần Bích Ngọc

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND phường Móng Cái 1 khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thực hiện quy trình cho thôi thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND phường, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Quang Huy do chuyển công tác. Thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND phường. Kết quả, đồng chí Trần Bích Ngọc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Móng Cái 1 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã phát huy cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, thống nhất cao thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2026, tạo động lực phát triển và bảo đảm điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó tập trung thực hiện 9 giải pháp trọng tâm về: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; đẩy mạnh phát triển kinh tế, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt ba đột phá chiến lược; phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; tăng cường quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, lãnh đạo phường Móng Cái 1 ghi nhận và biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, các cơ quan, đơn vị, khu phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị HĐND phường tập trung 3 vấn đề trọng tâm, đó là: Ban hành những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, khả thi; tăng cường giám sát và chất vấn, trong đó chuyển mạnh từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả, từ nghe báo cáo sang kiểm chứng thực tế, từ phát hiện hạn chế sang theo dõi đến cùng việc khắc phục; đổi mới hoạt động và tăng cường phối hợp trên tinh thần giữ vững tính độc lập, khách quan.

Tại kỳ họp, HĐND phường Móng Cái 1 đã tổ chức thảo luận, tham luận, chất vấn, tham gia các ý kiến liên quan đến các vấn đề về phát triển KT-VH- XH, giải quyết kiến nghị của cử tri và đáp ứng yêu cầu phát triển. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Hải trực tiếp trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền.