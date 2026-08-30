Quảng Ninh chuyển mình sau ánh hoàng hôn

Quảng Ninh sau ánh hoàng hôn không phải là một không gian tĩnh lặng. Khi phố phường lên đèn, những tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa lần lượt mở ra, tạo nên một nhịp sống mới. Kinh tế đêm đang từng bước hiện diện nơi đây, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người dân, du khách và tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, dịch vụ.

Khi màn đêm buông xuống, những tuyến phố trung tâm du lịch tại Quảng Ninh bắt đầu lên đèn, mở ra một không gian đô thị sôi động và giàu sức sống.

Các không gian ẩm thực về đêm ngày càng đa dạng, góp phần tạo thêm sức hút cho hành trình khám phá Quảng Ninh sau ánh hoàng hôn.

Những khu mua sắm, dịch vụ hoạt động nhộn nhịp về đêm đang góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm của du khách.

Những du thuyền rời bến là khi phố phường bắt đầu lên đèn, mở ra một hành trình trải nghiệm ẩm thực và ngắm cảnh về đêm.

Những con thuyền buồm ba vách đưa du khách khám phá vẻ đẹp bên bờ di sản vịnh Hạ Long về đêm, trải nghiệm không gian vịnh lung linh trong ánh đèn và tận hưởng những khoảnh khắc thư thái giữa biển trời.

Các thí sinh Miss World 2026 trải nghiệm “Halo Bay Show” – chương trình nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn trên mặt nước.

Những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu giữa Kỳ quan - Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Show diễn thực cảnh kết hợp ẩm thực “Đi tìm dấu ngọc” tại Hang Ngọc Rồng (Vũng Đục, Cẩm Phả) đưa du khách vào hành trình khám phá đa giác quan giữa không gian kỳ vĩ của hang động hàng triệu năm tuổi.

Khi đêm xuống, dưới chân núi Yên Tử - Di sản văn hóa thế giới, không gian đình Làng Nương trở nên rộn ràng với những chương trình nghệ thuật, múa hát truyền thống và giao lưu văn hóa, mở ra cho du khách hành trình khám phá nét đẹp văn hóa địa phương.

Đêm hội làng dưới chân núi Yên Tử trở thành không gian giao lưu văn hóa, nơi du khách cùng bà con dân tộc hòa mình trong những điệu múa, lời ca và các hoạt động cộng đồng, cảm nhận vẻ đẹp văn hóa bản địa.

Đặc khu Cô Tô ngày càng sôi động khi đêm xuống với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, từ tiệc hải sản BBQ bên bờ biển, thưởng thức ẩm thực đến dạo phố, khám phá nhịp sống biển đảo trong không gian lung linh ánh đèn.