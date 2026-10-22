Quảng Ninh đón nhiều đoàn khách du lịch golf Hàn Quốc

Từ ngày 21-24/10, Công ty lữ hành Sun Travel đưa đoàn 70 du khách Hàn Quốc trải nghiệm du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá các điểm đến nổi bật của Quảng Ninh. Dự kiến từ nay đến cuối năm, đơn vị đưa khoảng 1.000 lượt khách du lịch golf Hàn Quốc đến Quảng Ninh.

Du khách chơi golf tại sân FLC Hạ Long (phường Hạ Long).

Trong thời gian lưu trú, đoàn chơi golf tại 2 sân FLC Hạ Long (phường Hạ Long) và Silk Path Đông Triều (phường An Sinh), kết hợp nghỉ dưỡng và sử dụng các dịch vụ cao cấp tại FLC Hạ Long và Yoko Onsen Quang Hanh, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Đặc biệt, Đoàn tham quan Di sản thế giới của Quảng Ninh là vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Theo đánh giá của các hãng lữ hành Hàn Quốc, Quảng Ninh là điểm đến được nhiều du khách ưa chuộng nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, dịch vụ du lịch phong phú và cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư. Những năm gần đây, Quảng Ninh khẳng định sức hút với hệ thống sân golf đa dạng, sở hữu thiết kế độc đáo, tầm nhìn đẹp và độ khó cao, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến trải nghiệm.

Du lịch golf (golf tourism) là loại hình kết hợp chơi golf với tham quan, khám phá và nghỉ dưỡng tại điểm đến. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 năm sau là khoảng thời gian thuận lợi cho loại hình du lịch này nhờ thời tiết mát mẻ, phù hợp với các hoạt động ngoài trời. Tại Quảng Ninh, các sân golf đón nhiều đối tượng khách, từ khách quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, Trung Quốc, đến khách nội địa, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm.

Việc thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có mức chi tiêu cao như khách chơi golf, góp phần nâng cao vị thế du lịch Quảng Ninh trên bản đồ quốc tế, đồng thời tạo động lực để thành phố hướng tới mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.