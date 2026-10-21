Khai thác mạnh dòng khách quốc tế cuối năm

Để thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế, Quảng Ninh đang đẩy mạnh kết nối thị trường, nâng chất lượng dịch vụ và phát triển thêm các sản phẩm nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Với mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, những tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng để ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - một trong những biểu tượng của du lịch Việt Nam, từng gắn rất rõ với mùa hè. Những tháng cuối năm, khi biển đảo không còn là lựa chọn ưu tiên, nhưng di sản vẫn đón hàng nghìn du khách quốc tế mỗi ngày. Đây cũng là một trong những trọng điểm để Quảng Ninh đẩy mạnh khai thác thị trường khách quốc tế. Các doanh nghiệp liên tục đầu tư phương tiện mới, nâng cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, đồng thời kết nối thêm các điểm đến, mở rộng không gian trải nghiệm sang vịnh Bái Tử Long. Nhờ đó, hành trình của du khách kéo dài từ một chuyến tham quan trong ngày thành những trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá và ngắm cảnh qua đêm.

Du thuyền Athena Premium mới được đầu tư, đưa vào hoạt động trong tháng 10/2026, hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao.

Đón đầu giai đoạn cao điểm khách quốc tế, du thuyền Athena Premium được đầu tư đóng mới, đưa vào hoạt động trong tháng 10/2026. Đây hiện là một trong những du thuyền quy mô lớn và cao cấp nhất tại vịnh Hạ Long, với định vị là "Biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu giữa Vịnh Di sản". Bên cạnh nghỉ dưỡng và thưởng thức ẩm thực mang nét văn hóa biển Hạ Long, du khách được trải nghiệm hải trình kết nối với vịnh Bái Tử Long, kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng ngay trên tàu. Ông Lê Tuấn Kiệt, Tổng Quản lý Athena Group, cho biết: Du thuyền tập trung vào phân khúc khách cao cấp, từ hoàn thiện sản phẩm đến đào tạo, chuẩn bị nhân sự, nhằm xây dựng các trải nghiệm cá nhân hóa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của dòng khách có khả năng chi tiêu cao.

Cùng với nâng cấp sản phẩm, các hãng tàu tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế, tìm kiếm nguồn khách và xây dựng dịch vụ phù hợp với từng thị trường. Nga là một trong những thị trường được Grand Pioneers tập trung khai thác trong năm nay. Doanh nghiệp chú trọng kết nối với các đối tác có nguồn khách, chuẩn bị nhân sự, tìm hiểu nhu cầu trải nghiệm của thị trường Nga. Việc tìm hiểu đặc điểm của từng nhóm khách giúp doanh nghiệp xây dựng chương trình phù hợp, thay vì áp dụng một sản phẩm chung cho tất cả thị trường.

Tàu biển quốc tế cao cấp Viking Venus đưa 1.400 du khách Âu, Mỹ đến Quảng Ninh ngày 14/10.

Những chuyến tàu quốc tế liên tiếp cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mở thêm cơ hội tăng trưởng nguồn khách quốc tế cho du lịch Quảng Ninh. Liên tiếp các ngày 13 và 14/10, 2 chuyến tàu biển Dream và Viking Venus đã đưa khoảng 3.700 du khách đa quốc tịch như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc… đến với Quảng Ninh, trải nghiệm city tour, khám phá văn hóa và nhịp sống địa phương. Thị trường khách tàu biển năm nay tiếp tục có xu hướng mở rộng về quy mô khi ngày càng nhiều hãng tàu đưa các du thuyền lớn vào khai thác hải trình đến với cảng Hạ Long. Dự kiến trong năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế, với tổng lượng khách khoảng 100.000 lượt.

Đoàn doanh nghiệp du lịch, lữ hành của Pakistan khảo sát dịch vụ tại Quảng Ninh.

Bên cạnh khách tàu biển, ngành Du lịch cùng các doanh nghiệp dịch vụ Quảng Ninh tiếp tục mở rộng kết nối với các thị trường Ấn Độ, Australia, châu Âu và các nước Đông Nam Á. Trong đó, khách Halal là một trong những hướng khai thác mới. Qua các chương trình khảo sát, kết nối doanh nghiệp, những đơn vị lữ hành quốc tế có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đánh giá khả năng phục vụ và xây dựng chương trình đưa khách đến Quảng Ninh. Các hoạt động xúc tiến được triển khai gắn với từng thị trường, từng nhóm khách và sản phẩm cụ thể; đồng thời tăng liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ.

Việc bổ sung các cơ sở lưu trú chất lượng cao giúp đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng đón khách quốc tế quanh năm. Tháng 10/2026, Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động, bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao mang thương hiệu quốc tế bên bờ vịnh Bái Tử Long. Tại vùng biên Móng Cái, Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort góp phần nâng chất lượng dịch vụ lưu trú, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Trà Cổ. Mới đây, Legacy Yên Tử - MGallery Collection được Michelin Guide trao 1 chìa khóa Michelin năm 2026. Đây là cơ sở lưu trú duy nhất tại Quảng Ninh được vinh danh trong danh sách năm nay.

Việc khai thác tốt các thị trường trọng điểm, nâng chất lượng dịch vụ và kết nối các trải nghiệm là điều kiện quan trọng để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời nâng giá trị thu được từ mỗi chuyến đi của du khách.