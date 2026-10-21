Cô Tô kích cầu du lịch thu – đông

Nhằm thu hút du khách trong mùa thấp điểm, Hội Du lịch Cô Tô phối hợp với các doanh nghiệp triển khai Chương trình kích cầu du lịch mùa thu – đông 2026–2027, với nhiều gói dịch vụ ưu đãi, giá từ 950.000 đồng/khách.

Chương trình áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến 20/4/2027, trừ các dịp lễ, Tết, hướng tới nhiều nhóm khách như gia đình, nhóm bạn và khách đoàn. Các gói dịch vụ được xây dựng theo hướng kết hợp lưu trú, vận chuyển, tham quan, trải nghiệm, giúp du khách chủ động lựa chọn hành trình phù hợp với nhu cầu và chi phí.

Cô Tô triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu – đông 2026–2027 với nhiều gói dịch vụ ưu đãi, giá từ 950.000 đồng/khách.

Trong đó, gói “Tiện lợi và Tiết kiệm” có giá 950.000 đồng/khách cho hành trình 2 ngày 1 đêm và 1,15 triệu đồng/khách cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Dịch vụ bao gồm lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 2–3 sao hoặc homestay cao cấp, phương tiện tham quan trên đảo, xe điện đón tiễn tại cảng, vé tàu cao tốc một chiều và vé qua Cảng Ao Tiên. Chi phí ăn uống và các hoạt động trải nghiệm bổ sung được tính theo nhu cầu của du khách.

Du khách trải nghiệm tham quan Cô Tô bằng xe điện, thuận tiện khám phá cảnh quan và các điểm du lịch trên đảo.

Đối với khách đoàn từ 20 người trở lên, gói du lịch 3 ngày 2 đêm có giá từ 1,6 triệu đồng/khách, bao gồm lưu trú, ăn sáng, 3 bữa chính, xe điện tham quan, vé tàu cao tốc khứ hồi và vé qua Cảng Ao Tiên. Chương trình dự kiến đón khách tại Cảng Ao Tiên vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Đến với Cô Tô vào mùa thu – đông, du khách có cơ hội tận hưởng không gian biển đảo yên bình, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của vùng biển đảo.

Bên cạnh các ưu đãi về giá, du khách đến Cô Tô vào mùa thu – đông có thể khám phá cảnh quan biển đảo, ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển, tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, thưởng thức hải sản và trải nghiệm đời sống của cư dân vùng đảo.

Du khách tham quan, khám phá những tầng đá tự nhiên độc đáo, trải nghiệm cảnh quan và vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo Cô Tô.

Thông qua chương trình kích cầu, Hội Du lịch Cô Tô kỳ vọng góp phần duy trì sức hút của điểm đến trong mùa thấp điểm, mở rộng thị trường khách, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp vận tải, lưu trú, nhà hàng và dịch vụ du lịch, qua đó thúc đẩy hoạt động du lịch biển đảo quanh năm.