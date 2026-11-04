Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc

Cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút những dự án có hàm lượng công nghệ cao được Quảng Ninh xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng liên kết kinh tế và tăng cường hội nhập quốc tế. Hàn Quốc là một trong những đối tác tiềm năng, có nhiều thế mạnh và dư địa hợp tác trên các lĩnh vực. Hiện thành phố đang chủ động mở rộng kết nối, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, đưa các cơ hội hợp tác với Hàn Quốc từng bước chuyển hóa thành những chương trình, dự án cụ thể.

Tăng cường hoạt động đối ngoại

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022, tạo khuôn khổ thuận lợi để 2 nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, đến khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Trên nền tảng đó, Quảng Ninh chủ động thúc đẩy quan hệ với các cơ quan đại diện, tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương của Hàn Quốc, từng bước mở rộng không gian hợp tác quốc tế.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cheongju (Hàn Quốc), trao đổi các định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, du lịch, văn hóa, phát triển đô thị và môi trường.

Thực tiễn cho thấy, quan hệ giữa Quảng Ninh với các đối tác Hàn Quốc được xây dựng qua nhiều kênh, từ ngoại giao địa phương, hợp tác du lịch, đến kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. Năm 2007, Quảng Ninh và tỉnh Gangwon ký bản ghi nhớ hợp tác, đặt nền móng cho quan hệ giữa Quảng Ninh với một địa phương của Hàn Quốc. Hai bên đồng thời là thành viên của Liên minh Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF), qua đó có nhiều điều kiện trao đổi kinh nghiệm, quảng bá điểm đến và thúc đẩy liên kết du lịch.

Trong khuôn khổ hợp tác này, Đại hội đồng EATOF lần thứ 17, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập liên minh, được tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 10/2022. Sự kiện góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương thành viên, đồng thời tạo cơ hội để các đối tác Hàn Quốc tìm hiểu sâu hơn tiềm năng du lịch, dịch vụ và hạ tầng của Quảng Ninh. Quan hệ hợp tác giữa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với Đài Phát thanh - Truyền hình Gangwon cũng được duy trì thông qua trao đổi đoàn, phối hợp quảng bá và chia sẻ kinh nghiệm làm báo.

Cùng với Gangwon, Quảng Ninh từng bước mở rộng kết nối với tỉnh Jeju và thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Những hoạt động trao đổi, khảo sát và hợp tác chuyên môn tạo nền tảng để hai bên tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực du lịch, bảo tồn di sản, văn hóa và phát triển bền vững. Đặc biệt, việc nghiên cứu hợp tác giữa cơ quan quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử với cơ quan quản lý di sản của tỉnh Jeju mở ra hướng trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên gắn với phát triển du lịch.

Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh được xây dựng đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu đào tạo học viên.

Một dấu mốc mới được thiết lập vào tháng 8/2026, khi Quảng Ninh ký thỏa thuận về quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, GD&ĐT và phát triển đô thị; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp 2 địa phương tăng cường hợp tác trực tiếp.

Tại lễ ký kết ngày 29/8/2026, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, phát triển công nghiệp công nghệ cao, hợp tác khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới, đồng thời có khả năng phát huy thế mạnh về công nghệ, sản xuất và nguồn nhân lực của các đối tác Hàn Quốc.

Điểm đáng chú ý là hợp tác địa phương không chỉ dừng ở việc thiết lập quan hệ, ký kết văn bản, mà đang hướng tới xác định những lĩnh vực ưu tiên và hoạt động cụ thể. Với Cheongju, hai bên có thể tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp, công nghệ sinh học, giáo dục, du lịch và bảo tồn di sản. Việc tiếp tục duy trì các kênh trao đổi giữa cơ quan chuyên môn, tổ chức xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần đưa các nội dung hợp tác đi vào thực chất.

Đào tạo nấu ăn tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh.

Với Quảng Ninh, lợi thế về hệ thống giao thông kết nối đường bộ, đường biển và hàng không, cùng hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế và định hướng phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp hiện đại, tạo cơ sở để mở rộng hợp tác. Quảng Ninh đang đẩy mạnh việc chuyển hóa những lợi thế thành các dự án cụ thể, tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp vào ngân sách và hình thành các mối liên kết lâu dài giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Để thu hút các dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, thủ tục pháp lý và chính sách hỗ trợ nhà đầu tư. Đồng thời, chủ động nắm bắt nhu cầu, phối hợp giải quyết khó khăn và duy trì đầu mối liên hệ xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai dự án.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc có năng lực về công nghệ, tài chính và kinh nghiệm quản trị. Trọng tâm là cung cấp thông tin rõ ràng về quy hoạch, quỹ đất và hạ tầng; đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Ưu tiên những dự án phù hợp định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo việc làm chất lượng cho người lao động.

Hợp tác thực chất, hiệu quả

Trong hợp tác với Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục là một trong những trọng tâm. Đến tháng 10/2026, trên địa bàn Quảng Ninh có 252 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 17,12 tỷ USD. Trong đó, 167 dự án nằm trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, với tổng vốn đăng ký là 10,31 tỷ USD. Riêng các nhà đầu tư Hàn Quốc có 15 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 540 triệu USD, chiếm 3,1% tổng vốn FDI của thành phố.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina (KCN Đông Mai).

Những con số này cho thấy Hàn Quốc đã hiện diện trong cơ cấu đầu tư của Quảng Ninh. Thực tế, Quảng Ninh đã chủ động tăng cường tiếp xúc, làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Các hoạt động xúc tiến được triển khai thông qua hội nghị, diễn đàn, đoàn khảo sát và những buổi làm việc trực tiếp, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, môi trường, du lịch và dịch vụ.

Quảng Ninh cũng xác định, một trong những yêu cầu quan trọng là gắn thu hút đầu tư với nâng cao năng lực của doanh nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh về điện tử, linh kiện, thiết bị công nghiệp, công nghệ môi trường và tự động hóa. Nếu được kết nối phù hợp, doanh nghiệp trong nước có thể tham gia cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, dịch vụ logistics và các khâu hỗ trợ sản xuất. Qua đó, lợi ích từ dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ thể hiện ở quy mô vốn hay sản lượng, mà còn ở khả năng chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị và phát triển chuỗi cung ứng tại chỗ.

Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina tại KCN Đông Mai là doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất điện tử tại Quảng Ninh.

Ông Han Jung Woo, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina, cho biết: "Điều doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư lâu dài không chỉ là vị trí và hạ tầng, mà còn là tính ổn định của môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận lao động có kỹ năng và sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan chức năng. Việc tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cung ứng trong nước sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với đối tác tại Quảng Ninh".

Khách du lịch Hàn Quốc tham quan tại Quảng Ninh.

Từ đầu năm 2026 đã có thêm nhà đầu tư Hàn Quốc tới tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Quảng Ninh. Điển hình như tháng 1/2026, Công ty TNHH VIN GRP tìm hiểu cơ hội triển khai dự án tổ hợp đa chức năng tại Hạ Long, trong đó dự kiến kết hợp các hoạt động giải trí, thể thao, trình diễn âm nhạc với mô hình ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, nền tảng số và chuyển đổi số. Cuối tháng 5/2026, KOCHAM đề xuất tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ninh, nhằm mở rộng kết nối và tăng cường trao đổi giữa các doanh nghiệp hai bên.

Trong lĩnh vực du lịch, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Quảng Ninh. Giai đoạn 2021-2025, lượng khách Hàn Quốc lưu trú tại địa phương đạt khoảng 542.250 lượt; riêng 9 tháng năm 2026 đạt 99.920 lượt. Đây là cơ sở để tiếp tục tăng cường quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách và mở rộng trao đổi khách hai chiều.

Trong các cuộc làm việc với KOCHAM, Quảng Ninh đã đề cập việc thúc đẩy kết nối hàng không, nghiên cứu mở đường bay giữa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với Hàn Quốc. Nếu được triển khai trên cơ sở đánh giá nhu cầu thị trường và hiệu quả khai thác, kết nối hàng không có thể tạo thuận lợi cho khách du lịch, nhà đầu tư và hoạt động giao thương. Bên cạnh đó, việc hợp tác quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch gắn với vịnh Hạ Long, Yên Tử và các giá trị văn hóa đặc sắc sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch KOCHAM đánh giá, Quảng Ninh có nhiều lợi thế và phù hợp với chiến lược đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Quảng Ninh luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, dịch vụ và đào tạo. KOCHAM sẽ tiếp tục thông tin đến doanh nghiệp hội viên về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Quảng Ninh, thúc đẩy quá trình tìm hiểu và xúc tiến các dự án mới.

Du khách Hàn Quốc trải nghiệm tại sân golf FLC Hạ Long.

Hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cũng cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế. Trường Đại học Hạ Long đã có quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục, tổ chức của Hàn Quốc trong đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, giảng dạy tiếng Hàn, nghiên cứu khoa học và kết nối việc làm. Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của địa phương, đồng thời có các hoạt động hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp.

Để quan hệ hợp tác với Hàn Quốc phát triển sâu rộng hơn, thời gian tới Quảng Ninh tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao địa phương, ngoại giao kinh tế và xúc tiến đầu tư. Thường xuyên tổ chức đoàn khảo sát chuyên đề và xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý đề xuất của doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác. Cùng với đó, có định hướng thu hút đầu tư nhất quán với yêu cầu định hướng phát triển bền vững. Tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ công, minh bạch thông tin quy hoạch, chuẩn bị hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… để thu hút các nhà đầu tư tới Quảng Ninh.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị được vun đắp qua nhiều năm, cùng sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và thúc đẩy hội nhập quốc tế của thành phố Quảng Ninh.