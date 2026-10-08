Quảng Ninh sẵn sàng nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ giao Quảng Ninh hoàn thành 15.387 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nhiệm vụ lớn, nhưng Quảng Ninh đã có cơ sở về quy hoạch, quỹ dự án, nguồn vốn và cơ chế thực hiện để đáp ứng chỉ tiêu.

Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương trong thực hiện mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên cả nước. Các địa phương phải đưa chỉ tiêu được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

Theo Nghị quyết 303, Quảng Ninh được giao hoàn thành 15.387 căn trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 14.057 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 1.330 căn nhà ở cho thuê. Đây là khối lượng lớn, song Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị về quy hoạch, quỹ dự án và nguồn lực để thực hiện.

Chủ đầu tư tổ chức lễ bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh. Ảnh: Cao Quỳnh

Hiện Quảng Ninh có 21 dự án nhà ở xã hội, tổng quy mô khoảng 24.913 căn. Cùng với đó là 1 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, quy mô khoảng 620 căn và 1 dự án nhà ở lưu trú công nhân, khoảng 384 căn. Riêng quy mô 21 dự án nhà ở xã hội là 9.526 căn, tương đương khoảng 62% so với tổng chỉ tiêu 15.387 căn được Chính phủ giao cho cả giai đoạn. Trong đó, theo kế hoạch, cuối năm 2026, thành phố dự kiến cất nóc 3 dự án nhà ở xã hội với tổng số 1.238 căn.

Song song với đó, thành phố cũng đang tập trung tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận. Tại dự án nhà ở xã hội ở phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, chủ đầu tư đã khởi công phần móng từ tháng 6/2026, với quy mô 1.128 căn. Dự kiến dự án sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2027.

Một yêu cầu mới cần được Quảng Ninh tính toán cụ thể sau khi Chính phủ giao chỉ tiêu theo Nghị quyết 303 là phát triển nhà ở cho thuê. Trong tổng số 15.387 căn Quảng Ninh phải hoàn thành đến năm 2030, có 1.330 căn nhà ở cho thuê. Đối với chỉ tiêu này, Quảng Ninh cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm. Trước đó, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 9/7/2026 về phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch là cơ sở để địa phương phát triển thêm nguồn cung nhà ở cho thuê tại những khu vực tập trung đông công nhân, người lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu chỗ ở của các nhóm lao động khác trên địa bàn.

Đặc biệt, ngày 30/6, dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí đã được khởi công với quy mô khoảng 150 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển nhà ở của Quảng Ninh. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên được khởi công trên địa bàn, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Theo kế hoạch, Quảng Ninh tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và tham mưu triển khai thêm một dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quý IV/2026. Việc hình thành thêm các dự án cho thuê sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong thực hiện riêng nhóm chỉ tiêu 1.330 căn được Chính phủ giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội, hiện thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục tháo gỡ những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thực hiện dự án, nhất là thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và tiếp cận nguồn vốn. Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tập trung hướng dẫn 13 chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Việc hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cùng với tháo gỡ các thủ tục về đất đai, đầu tư và xây dựng, sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.