Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 417/2026/NĐ-CP là quy định về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử.

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Về địa điểm làm thủ tục hải quan, Nghị định quy định như sau:

1- Đối với hàng hóa xuất khẩu: Người khai hải quan được lựa chọn đơn vị Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

2- Đối với hàng hóa nhập khẩu:

a) Đơn vị Hải quan quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

b) Đơn vị Hải quan cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

c) Đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan trong trường hợp hàng hóa qua nền tảng thương mại điện tử nhập khẩu từ kho ngoại quan.

3- Đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử phải đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này.

Chia nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử

Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định người khai hải quan căn cứ thông tin đơn hàng để thực hiện chia nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

- Hàng hóa không thuộc danh mục mặt hàng phải có giấy phép, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, không thuộc danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hàng hóa được miễn giấy phép, miễn điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định này và hàng hóa không thuộc trường hợp áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (gọi tắt là hàng hóa nhóm 1).

- Hàng hóa không thuộc nhóm 1 nêu trên (gọi tắt là hàng hóa nhóm 2).

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 1

Nghị định quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 1 như sau:

1- Hồ sơ hải quan là tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính ban hành.

2- Người khai hải quan thực hiện khai các chỉ tiêu thông tin và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử:

a) Chậm nhất 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh đối với hàng hóa xuất khẩu;

b) Trước khi hàng hóa đến cửa khẩu nhập hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu nhập đối với hàng hóa nhập khẩu.

3- Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tờ khai, Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu khác của ngành Hải quan và xử lý như sau:

a) Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử tự động cấp số đăng ký tờ khai và phản hồi cho người khai hải quan trong trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp;

b) Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử phản hồi thông tin cho người khai hải quan để khai bổ sung thông tin trong trường hợp thông tin khai trên tờ khai hải quan không đầy đủ;

c) Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử từ chối đăng ký tờ khai hải quan trong trường hợp: thông tin về người bán hàng, người mua hàng là cá nhân không có, không phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đối với trường hợp người bán hàng, người mua hàng có quốc tịch Việt Nam) hoặc thông tin người bán hàng, người mua hàng không có, không phù hợp với Cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp; hàng hóa không thuộc nhóm 1 theo quy định.

4- Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan với thông tin đơn hàng, thông tin vận chuyển:

a) Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp, Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử tự động phân luồng tờ khai và phản hồi cho người khai hải quan theo một trong những hình thức được quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 167/2025/NĐ-CP;

b) Trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp, Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử phản hồi cho người khai hải quan.

5- Việc kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử.

6- Việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện như sau:

a) Người khai hải quan xuất trình hàng hóa và phối hợp với cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa;

b) Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi, trừ trường hợp máy soi gặp sự cố hoặc hàng hóa không phù hợp với việc kiểm tra qua máy soi hoặc hàng hóa bắt buộc phải kiểm tra trực tiếp bởi công chức hải quan theo hướng dẫn của Cục Hải quan;

c) Căn cứ hình ảnh kiểm tra qua máy soi, thông tin trên tờ khai hải quan và các thông tin khác có được tại thời điểm kiểm tra để phân tích, đánh giá và kết luận về hình ảnh kiểm tra qua máy soi. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh kiểm tra được lưu trữ trong Hệ thống máy soi theo quy định;

d) Trường hợp kết quả kiểm tra qua máy soi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện kiểm tra trực tiếp theo quy định của pháp luật hải quan;

đ) Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan.

7- Xử lý kết quả kiểm tra:

a) Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra xác định người khai hải quan khai sai so với thực tế về tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung (trừ trường hợp không được khai bổ sung), xử lý theo quy định pháp luật về thuế (nếu có), pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (nếu có) hoặc quy định của pháp luật liên quan (nếu có). Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền;

b) Trường hợp người khai hải quan khai sai so với thực tế hàng hóa quy định tại điểm a khoản này không thực hiện khai bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định của pháp luật. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

8- Thông quan hàng hóa: cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo Điều 37 Luật Hải quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2

Nghị định nêu rõ, thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2 thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Hàng nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu

Về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, Nghị định quy định:

Hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.

Mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này không quá 48 triệu đồng Việt Nam/năm.

Ngoài quy định về miễn thuế nhập khẩu nêu trên, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.