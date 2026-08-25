Bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh

Sáng 25/8, Liên danh Công ty CP Bất động sản GLAND và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu đã tổ chức lễ bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh.

Khách hàng bốc thăm vị trí căn hộ.

Sau quá trình đăng ký, xét duyệt đảm bảo tính công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật, buổi bốc thăm có sự tham gia của 322 khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh.

Khách hàng sẽ bốc thăm quyền mua và vị trí căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Hình thức bốc thăm công khai, trực tiếp, minh bạch bằng phiếu. Theo đó, hòm phiếu bốc thăm quyền mua sẽ có 229 phiếu trúng quyền mua tương đương với 229 phiếu vị trí căn hộ. Khách hàng bốc thăm công khai quyền mua trước. Đối với người dân bốc thăm được phiếu trúng quyền mua căn hộ thì tiếp tục được bốc thăm công khai vị trí mua căn hộ. Quá trình bốc thăm có sự giám sát của sở, ngành và địa phương.

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm.

Việc bốc thăm diễn ra minh bạch, khách quan và công bằng dưới sự giám sát chặt chẽ của các sở, ngành và đơn vị liên quan cùng các khách hàng có mặt. Qua buổi bốc thăm, đã có 229 khách hàng được mua nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh được khởi công xây dựng vào ngày 19/12/2025 với diện tích hơn 4.100m², gồm 2 khối nhà cao 10 và 18 tầng. Dự kiến, dự án hoàn thành quý IV/2027.

Khách hàng được tư vấn vị trí căn hộ.