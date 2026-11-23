Dứt điểm vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, tồn đọng là nhiệm vụ quan trọng thành phố Quảng Ninh chỉ đạo và được các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện. Trong thời gian vừa qua, nhiều dự án đã được xử lý dứt điểm, nguồn lực về đất đai được khơi thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Lam Thạch.

Nhà máy Xi măng Lam Thạch (phường Yên Tử) được hình thành và phát triển từ nhiều năm qua. Xuất phát từ nhu cầu mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải công nghiệp, năm 2024, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh triển khai Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp vướng mắc liên quan đến chuyển đổi và xác định hình thức sử dụng đất tại 2 khu đất với tổng diện tích hơn 42.000m², ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục đầu tư.

Ông Vũ Trọng Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, cho biết: Dự án mở rộng nhà máy và mỏ đá phục vụ sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Thời gian qua, với sự chỉ đạo của thành phố và sự phối hợp của các sở, ngành, phường Yên Tử, những khó khăn, vướng mắc về đất đai đã được giải quyết, tạo điều kiện để công ty tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư.

Sau khi được giao đất, cho thuê đất, doanh nghiệp đã đầu tư kho chứa, các hạng mục xử lý rác thải công nghiệp trước khi đưa vào lò đốt. Hoạt động đồng xử lý rác thải và sản xuất hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công ty cũng đang xây dựng bể chứa xi măng trên phần diện tích được giao bổ sung, phục vụ đóng bao sản phẩm ngay tại cảng, qua đó tiết giảm chi phí sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường.

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đầu tư hệ thống bồn chứa để rót xi măng tại cảng.

Không chỉ Dự án mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch, trên địa bàn phường Yên Tử còn có 2 dự án khác nằm trong danh mục theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn của Tổ công tác do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, gồm Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 500kV Hiệp Hòa - Quảng Ninh và Dự án Khu bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tại khu Hồng Hà. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến thủ tục thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xử lý.

Ông Bùi Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, cho biết: Địa phương xác định rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm, vừa hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phường kịp thời báo cáo thành phố chỉ đạo, tổ chức thanh tra, làm rõ các vướng mắc. Trên cơ sở kết luận thanh tra, địa phương phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng và đất đai. Nhờ chủ động rà soát, phân loại và tập trung xử lý từng vấn đề, đến nay cả 3 dự án trên địa bàn đều đã được tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất việc giao đất, tạo điều kiện tiếp tục triển khai theo quy hoạch.

Phường Yên Tử chủ động rà soát, báo cáo UBND thành phố tiếp tục xử lý khó khăn vướng mắc đối với dự án tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

Từ thực tiễn tại phường Yên Tử cho thấy, việc rà soát, phân loại rõ từng dự án, xác định cụ thể nguyên nhân và thẩm quyền xử lý là cơ sở quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài. Hiện các địa phương trên địa bàn thành phố đang tiếp tục rà soát, đôn đốc xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng. Việc giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư không chỉ giúp doanh nghiệp sớm đưa dự án vào triển khai mà còn góp phần đưa nguồn lực đất đai vào khai thác hiệu quả, tạo thêm dư địa và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.