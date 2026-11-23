Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2026 (đợt 2)

Ngày 23/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2026 (đợt 2).

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố tổ chức đánh giá các sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026.

Theo tổng hợp hồ sơ và văn bản đề nghị của các địa phương, đến thời điểm báo cáo, toàn thành phố có 102 sản phẩm của 20 xã, phường, đặc khu đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đợt 2 năm 2026. Trong đó, có 50 sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng lần đầu, chiếm khoảng 49%; 49 sản phẩm đăng ký đánh giá lại, chiếm khoảng 48%; và 3 sản phẩm đăng ký nâng hạng, chiếm gần 3% tổng số sản phẩm.

Về cơ cấu nhóm ngành, có 76 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 19 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống, 5 sản phẩm thuộc nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, cùng 2 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ.

Nhóm thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản và khai thác các sản vật đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm đăng ký đánh giá lần đầu tương đối lớn, cho thấy sự quan tâm của các chủ thể trong việc phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tham gia Chương trình OCOP.

Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá sản phẩm.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm theo các nhóm tiêu chí, tập trung vào chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, câu chuyện sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường và các tiêu chí liên quan. Công tác đánh giá tiếp tục được thực hiện trên phần mềm, góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch, chính xác và rút ngắn thời gian thực hiện.

Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng năm 2026 (đợt 2).

Hội đồng báo cáo kết quả, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận đối với các sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao.