Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với tỉnh Shiga, Nhật Bản

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại TP Huế, chiều 6/9, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xã giao với lãnh đạo tỉnh Shiga (Nhật Bản) do bà Kishimoto Orie, Phó Thống đốc tỉnh Shiga làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi về định hướng và các chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, hai bên đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương; đồng thời trao đổi về những lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác, nhất là văn hóa, du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường, đầu tư, thương mại, giáo dục và khoa học - công nghệ.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Kishimoto Orie, Phó Thống đốc tỉnh Shiga, chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Quảng Ninh trong thời gian qua. Phó Thống đốc tỉnh Shiga tin tưởng, việc mở rộng không gian phát triển cùng những tiềm năng, lợi thế sẵn có sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để hai địa phương tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi tiếp, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những hoạt động kết nối mà tỉnh Shiga dành cho Quảng Ninh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, quan hệ giữa Quảng Ninh và Shiga được duy trì thông qua các hoạt động trao đổi, thăm hỏi nhân các sự kiện lớn của mỗi bên như: chia sẻ thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra vào tháng 9/2024; tỉnh Shiga tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Quảng Ninh năm 2025; ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và môi trường năm 2017…

Bà Kishimoto Orie, Phó Thống đốc tỉnh Shiga phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Quảng Ninh mong muốn chính quyền tỉnh Shiga tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương theo hướng cụ thể, thực chất và hiệu quả hơn, nhất là các nội dung liên quan đến kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Shiga đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Quảng Ninh, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp công nghệ cao; tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, chính sách thương mại, nhu cầu nhập khẩu; quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh tại Nhật Bản; kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và Hiệp hội Du lịch tàu biển Nhật Bản khảo sát thị trường, sản phẩm, hạ tầng du lịch Quảng Ninh. Đồng thời, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho tỉnh Shiga (Nhật Bản).

Đồng chí Lê Văn Ánh khẳng định, Quảng Ninh coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Shiga. Thành phố Quảng Ninh sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác giữa hai địa phương được triển khai ngày càng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung hợp tác có tiềm năng, từng bước đưa quan hệ giữa Quảng Ninh và Shiga phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới.