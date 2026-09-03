Thành phố Quảng Ninh tham dự Lễ hội Việt Nam tại thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản)

Từ ngày 3 đến 8/9, Đoàn công tác của thành phố Quảng Ninh do đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn, sẽ thăm và làm việc tại tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), trọng tâm là tham dự Lễ hội Việt Nam tại thành phố Asahikawa. Chuyến công tác góp phần tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời mở rộng các hoạt động kết nối, hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh với tỉnh Hokkaido trong thời gian tới.



Ban Tổ chức Lễ hội tặng hoa, chào mừng Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tham dự Lễ hội Việt Nam tại thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản.

Đây là năm thứ 4 Quảng Ninh tham dự Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido, Nhật Bản và là địa phương duy nhất của Việt Nam được Ban Tổ chức mời tham dự Lễ hội. Tại đây, đoàn sẽ tham gia dự Khai mạc Lễ hội vào ngày 5/9, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Quảng Ninh; đồng thời giới thiệu những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng hợp tác.

Trung tâm thành phố Asahikawa - nơi tổ chức Lễ hội.

Cùng với đó, đoàn Quảng Ninh sẽ tham gia diễn đàn với chủ đề “Tăng cường liên kết địa phương thông qua văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu, đào tạo nhân lực”. Đây là cơ hội để Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực địa phương có thế mạnh và cùng quan tâm.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido được tổ chức tại thành phố Asahikawa.

Asahikawa là một trong những điểm đến du lịch thuộc tỉnh Hokkaido. Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, khí hậu bốn mùa rõ rệt cùng hệ thống dịch vụ, hạ tầng phát triển, Asahikawa có sức hút đối với du khách quanh năm. Thành phố cũng có thế mạnh về sản xuất đồ gỗ, nội thất và ẩm thực địa phương. Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Hokkaido được tổ chức lần đầu năm 2019. Đến năm 2026, Lễ hội bước sang lần tổ chức thứ 5 và lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido.

Công tác chuẩn bị gian hàng triển lãm và các tiết mục nghệ thuật được các đơn vị thuộc đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tích cực chuẩn bị, đóng góp cho thành công của Lễ hội.

Chuyến thăm và làm việc tại thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido lần này tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương Nhật Bản, qua đó góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Đặc biệt trong điều kiện Quảng Ninh đã bước vào giai đoạn phát triển mới khi trở thành thành phố, việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế càng có ý nghĩa. Những hoạt động giao lưu, quảng bá tại các thị trường giàu tiềm năng như Nhật Bản không chỉ góp phần đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần hơn với bạn bè quốc tế, mà còn mở thêm cơ hội kết nối về du lịch, thương mại, đầu tư, đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế.