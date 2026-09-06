Đoàn Quảng Ninh tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại TP Huế

Sáng 6/9, tại Nhà hát Sông Hương, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn. Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn tham dự.

Quang cảnh diễn đàn.

Diễn đàn tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua; trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác theo từng lĩnh vực; quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của hai nước, đồng thời tăng cường kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam, Nhật Bản.



Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới.

Thủ tướng đề nghị Việt Nam và Nhật Bản nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp... Các địa phương hai nước cần tập trung trao đổi trên cơ sở thế mạnh, nhu cầu thực tế của từng bên, xác định những lĩnh vực ưu tiên, có khả năng bổ trợ lẫn nhau; từ đó đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác cụ thể, khả thi và có thể triển khai trong thời gian tới.

Các phiên thảo luận chuyên đề tại diễn đàn.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của hợp tác”, qua đó tạo điều kiện để các bên cùng tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả hợp tác. Chính phủ và các địa phương hai nước cần chủ động lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kết nối, đầu tư và hợp tác hiệu quả.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước, Thủ tướng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, đổi mới tư duy và phương thức hợp tác; từng bước chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn.

Thủ tướng đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ hay địa điểm sản xuất mà còn là trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng bền vững. Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà đầu tư Nhật Bản, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng thể chế thông thoáng, tạo điều kiện cho hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước định kỳ rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các cam kết, thỏa thuận tại Diễn đàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; qua đó bảo đảm cơ chế hợp tác hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Trong khuôn khổ Diễn đàn diễn ra 2 phiên thảo luận chuyên đề gồm: “Thúc đẩy chuyển đổi số, kiến tạo đô thị thông minh, bền vững” và “Khai phá tiềm năng và kết nối cơ hội hợp tác địa phương từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa”. Đây là những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển mới và những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác.

Cùng với các phiên thảo luận, không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc trưng của 45 đơn vị Việt Nam và Nhật Bản với 30 gian hàng, tạo điều kiện quảng bá văn hóa, hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng hợp tác của các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026.

Tham dự Diễn đàn, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, nhất là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị, văn hóa, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 là hoạt động nhằm cụ thể hóa các ưu tiên hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế giữa hai nước. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối địa phương, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.