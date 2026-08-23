Quảng Ninh tổ chức xem truyền hình trực tiếp phiên họp Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, dự kiến khoảng 15 giờ ngày 24/8. Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1 và QTV1.

Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục mở ra chặng đường phát triển mới.

Để phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi sự kiện quan trọng này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3816/UBND-VNXH về việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân tham gia các sự kiện hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp phiên họp của Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh vào chiều 24/8.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị bố trí địa điểm, màn hình, thiết bị và các điều kiện cần thiết tổ chức theo dõi tập trung; tăng cường thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các sự kiện, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại các xã, phường, đặc khu, UBND địa phương chỉ đạo các thôn, bản, khu phố tổ chức cho nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp tại nhà văn hóa hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng phù hợp.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, cổ động và các hoạt động hưởng ứng phù hợp, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào trong nhân dân trước sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.