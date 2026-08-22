Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Bảy, ngày 22/8/2026, ngày làm việc thứ mười lăm, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Tại phiên thảo luận có 15 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật và nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản; nguyên tắc kinh doanh bất động sản; các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh và công khai thông tin; hình thức, phạm vi kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; nhà ở, công trình xây dựng có sẵn được đưa vào kinh doanh; trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản; quyền và nghĩa vụ của bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; quyền và nghĩa vụ của bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; về sử dụng mã định danh điện tử của các loại bất động sản trong quá trình thực hiện giao dịch; điều kiện đưa vào kinh doanh, giới hạn đặt cọc, cơ chế thanh toán, tài khoản bảo đảm, bảo lãnh ngân hàng, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người mua, thuê mua; yêu cầu trong kinh doanh và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở; yêu cầu đối với bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở; quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở; các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản; sử dụng, chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho tổ chức; nguyên tắc, điều kiện và quyền, nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; thành lập và đăng ký hoạt động, điều kiện, nội dung hoạt động và quyền của sàn giao dịch bất động sản; phương thức giao dịch điện tử bất động sản; quy định nền tảng ứng dụng được giao dịch điện tử bất động sản;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.

Tại phiên thảo luận có 10 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với việc nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù cùng nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Phạm vi áp dụng; đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc áp dụng; đánh giá điều kiện tự nhiên, địa chất, địa mạo, thủy văn, hải văn, dòng chảy, sóng, bùn cát, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và tác động môi trường; cơ chế bảo đảm tài chính và giám sát môi trường dài hạn; phân kỳ đầu tư; tiêu chí về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược; thời hạn hoạt động của dự án xây dựng khu đô thị lấn biển; chuyển nhượng một phần dự án; thẩm quyền quyết định dự án đầu tư; phân cấp quyết định các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; thu hút nhà đầu tư chiến lược; trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu kinh tế đặc biệt; hiệu lực thi hành… Ngoài ra, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung các khu vực cấm/không được lấn biển; đánh giá tác động tích lũy theo vùng và đánh giá sức chịu tải; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

Tại phiên thảo luận có 3 đại biểu phát biểu, tập trung vào các nội dung: Phạm vi áp dụng; đối tượng điều chỉnh và thời hạn tiếp tục áp dụng cơ chế chính sách đặc biệt đã được ban hành tại Nghị quyết số 189/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 về bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án, đối với từng dự án sau khi tách; làm rõ quan hệ pháp lý giữa Nghị quyết mới với Nghị quyết số 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để kế thừa hợp pháp các quyết định, hồ sơ, hợp đồng, tài sản, quyền và nghĩa vụ đã phát sinh, không làm gián đoạn các công việc đang triển khai; hệ quả pháp lý, thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án sau khi tách; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; điều khoản thi hành…

Bên cạnh đó, ý kiến một số đại biểu đề xuất bổ sung quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với từng dự án sau khi tách; cơ chế quản lý phối hợp và điều phối chung giữa ba dự án sau khi tách để bảo đảm an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố và quốc phòng, an ninh.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Tại phiên thảo luận có 15 đại biểu phát biểu, tập trung về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước; nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách; các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng nhân dân các cấp; năm ngân sách; phân định thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia; việc sử dụng ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ, dự án có tính chất liên vùng; cơ chế tài chính, ngân sách đối với các đô thị lớn, địa bàn động lực; nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập; vốn ODA; chuyển đổi số và dữ liệu ngân sách; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý; các khoản thu phân chia và tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại nguồn thu của ngân sách trung ương; nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương; các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước được bố trí dự toán từ hai nguồn chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên; thời gian bố trí vốn thực hiện dự án và điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác được giao dự toán chi đầu tư công hằng năm; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước; ứng trước dự toán ngân sách năm sau; xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước; điều khoản thi hành…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Tại phiên thảo luận có 6 đại biểu phát biểu, các ý kiến của đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết và chủ trương giảm thuế để kịp thời hỗ trợ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, đồng thời đề nghị cần đặt chính sách trong tổng thể các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Đối tượng áp dụng; phạm vi điều chỉnh; làm rõ về mức giảm thuế 30%, ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng; việc xử lý thuế, số thuế đã kê khai, tạm nộp hoặc nộp trong năm 2026 và các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện; chi phí tuân thủ khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai, kế toán hóa đơn…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 3: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 442 đại biểu tán thành (bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

Nội dung 4: Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo về nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân.

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân.

Chủ nhật,ngày 23/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua 3 dự án luật: (1) Luật Dầu khí (sửa đổi); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; (3) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án: (1) Bộ luật Hình sự (sửa đổi); (2) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, biểu quyết thông qua 3 dự án luật: (1) Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).