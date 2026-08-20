Thi đua chào mừng thành phố Quảng Ninh

Hướng tới chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương trong tỉnh đang sôi nổi triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, tạo khí thế thi đua rộng khắp, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm xây dựng Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới.

Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 7/8). Ảnh: Trúc Linh

Đến xã vùng cao Kỳ Thượng những ngày này có thể cảm nhận rõ không khí phấn khởi đang lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên những tuyến đường đến các thôn, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ; nhiều công trình đang hoàn thiện; người dân tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường. Mỗi người một việc, từ những công trình lớn, đến những phần việc nhỏ, tất cả đều hướng tới chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Xã Kỳ Thượng đã lựa chọn 2 công trình trọng điểm để chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh, đó là: Khánh thành dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường liên thôn Bắc Tập - Nà Lim (thôn Hồng Tiến) và Khởi công hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời trên tỉnh lộ 342, đoạn từ thôn Đồng Thầm đến trung tâm hành chính xã. Đây không chỉ là những công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, mà còn mang ý nghĩa thiết thực đối với một xã vùng cao như Kỳ Thượng.

Ông Ninh Văn Sìn (thôn Hồng Tiến) chia sẻ: Đường được mở rộng, đi lại thuận lợi hơn, đây là niềm vui rất lớn đối với người dân vùng cao. Tôi mong tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Có thêm điều kiện thuận lợi, bà con thêm cố gắng làm ăn, vươn lên cùng địa phương xây dựng quê hương phát triển.

Xã Kỳ Thượng tổ chức khảo sát tuyến đường liên thôn Bắc Tập - Nà Lim (thôn Hồng Tiến) để chuẩn bị cho lễ khánh thành, gắn biển chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Không chỉ những công trình lớn, phong trào thi đua còn được triển khai đến từng khu dân cư. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động nhân dân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa. Các thôn lựa chọn những tuyến đường, khu vực công cộng để xây dựng những điểm “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Cùng với chỉnh trang cảnh quan, xã Kỳ Thượng cũng đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh trong quá trình xây dựng và phát triển; tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức sôi nổi, như chương trình văn nghệ quần chúng với chủ đề “Tự hào Quảng Ninh - Vững bước tương lai”, liên hoan tiếng hát khu dân cư, các hoạt động văn hóa cộng đồng, các giải thể thao quần chúng và phong trào tập luyện thể dục, thể thao.

Từ những con đường, khu dân cư, đến các hoạt động văn hóa, thể thao, không khí chào mừng đang hiện diện trong đời sống của người dân Kỳ Thượng. Mỗi phần việc được địa phương lựa chọn theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và có sự tham gia tích cực của người dân.

Tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Kỳ Thượng thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thượng Phạm Thế Hiền cho biết, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã rất tự hào trước dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Địa phương xác định phong trào thi đua phải thiết thực, rõ việc, rõ sản phẩm, tránh hình thức, không chạy theo khẩu hiệu. Mỗi thôn, mỗi cơ quan, đơn vị phải lựa chọn những việc cụ thể để làm, trong đó ưu tiên những việc người dân nhìn thấy, trực tiếp được hưởng lợi và có thể cùng tham gia.

“Thông qua phong trào thi đua, xã mong muốn tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Quảng Ninh tiếp tục được khơi dậy. Cán bộ, đảng viên phải đi trước, làm gương; các thôn là nơi tổ chức thực hiện, còn người dân phải thực sự là chủ thể. Kỳ Thượng quyết tâm biến tinh thần thi đua thành những công trình, phần việc và kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Đó cũng là cách thiết thực nhất để Kỳ Thượng góp sức cùng Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Thượng nhấn mạnh.

Tại phường Hoành Bồ, khí thế thi đua đang lan tỏa từ các khu phố, tuyến đường, đến từng hộ dân. Địa phương vừa tổ chức đợt cao điểm ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan với thông điệp: “Mỗi người một việc làm tốt, mỗi khu dân cư một công trình, mỗi tuyến đường một diện mạo mới”, tạo không khí sôi nổi hướng tới dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ, nhân dân thôn Thanh Lâm (xã Kỳ Thượng) vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu vực nhà văn hóa, tuyến đường trung tâm.

Phong trào được triển khai đồng loạt tại 12/12 khu phố, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân. Các lực lượng đã tập trung phát quang bụi rậm, thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải, chỉnh trang cảnh quan, làm sạch hơn 10km các trục đường chính và khu vực công cộng. Những phần việc được lựa chọn đều gắn trực tiếp với đời sống dân cư, qua đó từng bước tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hơn cho đô thị.

Cũng giống như xã Kỳ Thượng, phường Hoành Bồ, tinh thần ấy đang được lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh thông qua phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương do MTTQ tỉnh phát động. Đợt thi đua được triển khai đến hết tháng 12/2026, tập trung vào những nội dung thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và lấy kết quả cụ thể làm thước đo.

Trọng tâm đầu tiên là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương đăng ký, thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc hoặc mô hình thiết thực, có sản phẩm cụ thể, hoàn thành trong năm 2026; đồng thời thi đua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lan toả hình ảnh, văn hoá bản sắc Quảng Ninh, trọng tâm là liên hoan tiếng hát khu dân cư, cuộc thi video ngắn "Quảng Ninh - Một tầm vóc mới".

Ở từng khu dân cư, tinh thần thi đua được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi. 100% khu dân cư duy trì vệ sinh môi trường vào cuối tuần; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết...

Từ mỗi công trình, tuyến đường, đến từng hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, phong trào thi đua đang tạo nên một không khí mới trên toàn tỉnh. Qua đó, góp phần vun đắp niềm tin và khát vọng để Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế của một thành phố trực thuộc Trung ương.