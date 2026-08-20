Mở cánh cửa tương lai cho vùng đất di sản

Xác định hạ tầng giao thông và đô thị đồng bộ là "chìa khóa" chiến lược, Quảng Ninh không ngừng mở rộng không gian phát triển, kết nối liên vùng và quốc tế. Từ nền tảng vững chắc của một vùng đất di sản, tỉnh đang tự tin mở ra cánh cửa tương lai, bứt phá trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.

Sân bay Vân Đồn được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 2018, góp phần hoàn thiện "mảnh ghép" hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh.

Cảng Cái Lân với hệ thống bến cảng nước sâu hiện đại, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, logistics và phát triển kinh tế biển.

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối sân bay, cảng biển, cửa khẩu và các khu kinh tế của tỉnh.

Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà là một trong những khu công nghiệp động lực của Quảng Ninh, thu hút nhiều dự án FDI trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hạ tầng cửa khẩu Bắc Luân II ngày càng hoàn thiện, tạo động lực thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mô hình trang trại trồng rong kết hợp nuôi hàu Thái Bình Dương và du lịch trải nghiệm tại đảo Phất Cờ (đặc khu Vân Đồn) là hướng phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản gắn với khai thác tiềm năng du lịch.

Cầu Bến Rừng tạo động lực mới liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai địa phương Quảng Ninh và Hải Phòng.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng du lịch biển, đảo đã tạo động lực thu hút các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. (Trong ảnh: Khu nghỉ dưỡng Resort Đầu Rồng, xã Cái Chiên).