Quảng Tân: Trên 2,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026

Ngày 13/11, xã Quảng Tân tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã giai đoạn 2024-2026.

Xã Quảng Tân biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; cùng sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn xã có sự chuyển biến tích cực. Hiện trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, rà soát sơ bộ, toàn xã hiện còn 13 hộ cận nghèo theo Nghị định của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia, giúp đỡ.

Với thông điệp “Cho đi là còn mãi”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tại lễ phát động, xã đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay, góp sức bằng những việc làm thiết thực, phù hợp, để mọi hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ kịp thời; góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là sự sẻ chia thiết thực, mở ra cơ hội sinh kế, góp thêm nguồn lực để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tân đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các thôn, bản, các doanh nghiệp, HTX và các nhà hảo tâm trên địa bàn; với tổng số tiền ủng hộ tại chương trình là trên 2,2 tỷ đồng. Những đóng góp thiết thực thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, xã Quảng Tân đã biểu dương, ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nghĩa cử, việc làm thiết thực, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng chung tay, góp sức chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.