Xã Quảng Tân tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026

Ngày 24/10, xã Quảng Tân tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện chào mừng thành phố Quảng Ninh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Xã Quảng Tân khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2026.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 126 đơn vị máu, đạt 122,3% chỉ tiêu giao, bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Công tác tổ chức Ngày hội được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm các điều kiện về y tế, an toàn và sức khỏe cho người tham gia hiến máu.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, mỗi đơn vị máu được cho đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh, mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng.

Đông đảo cán bộ, nhân dân xã Quảng Tân tham gia hiến máu.