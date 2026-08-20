Quyết tâm xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới toàn diện phương thức quản trị theo sản phẩm, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, cát cứ dữ liệu, trùng lặp hệ thống thông tin, Quảng Ninh đang tích cực thực hiện kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng điều hành, đảm bảo dữ liệu đồng bộ, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ngành GD&ĐT tập huấn về số hoá văn bằng, chứng chỉ.

Việc xây dựng dữ liệu số là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Để đồng bộ dữ liệu trên VNeID, sẵn sàng triển khai cấp văn bằng, chứng chỉ số, Sở GD&ĐT đang nỗ lực triển khai việc số hoá văn bằng, chứng chỉ. Với hàng triệu văn bằng, chứng chỉ từ năm 1970 đến nay ở các cấp học, Sở GD&ĐT đang thu thập, rà soát, đối chiếu; đồng thời làm sạch và đồng bộ các dữ liệu lên hệ thống phần mềm của Bộ GD&ĐT; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trong 100 ngày làm việc xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số. Qua đó, không chỉ xây dựng hệ thống dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, mà còn từng bước tích hợp với VNeID, tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Triển khai kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của UBND tỉnh, cùng với số hoá văn bằng, chứng chỉ, ngành GD&ĐT đang tích cực hoàn thiện chuẩn dữ liệu học bạ điện tử, mã định danh người học và hồ sơ học tập suốt đời để từng bước tích hợp xác thực trên VNeID; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác lâu dài, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Thời gian tới, ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, đối soát và làm sạch dữ liệu toàn ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; đẩy mạnh số hóa và sử dụng các nền tảng dùng chung, đồng bộ hạ tầng, an toàn thông tin, nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp và kiểm tra kết quả thực chất. Mục tiêu của ngành là tạo được nền tảng dữ liệu số đồng bộ, hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu và tạo chuyển biến bền vững trong chuyển đổi số.

Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Mạo Khê thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Để triển khai kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số cụ thể, hiệu quả, thực chất, từ cuối tháng 7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 343/KH-UBND. Theo đó, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ cụ thể về nhóm thể chế, chỉ đạo, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính, giải ngân, kỷ luật thực thi. Các nhiệm vụ này được phân công cụ thể, rõ ràng, trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị và địa phương theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thực hiện kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về sản phẩm cuối cùng. Đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm bắt buộc phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả. Đồng thời, ưu tiên phương án dùng chung, tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng công nghệ và dữ liệu. Công tác bảo đảm an ninh thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, xây dựng được chú trọng.

Đáng chú ý, tỉnh đã vận hành hệ thống giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa chỉ https://bc57.quangninh.dcs.vn để các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời thông tin, báo cáo. Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ có nguy cơ chậm hoặc đã chậm tiến độ, tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân, xác định cụ thể trách nhiệm và đề xuất các biện pháp xử lý dứt điểm.

Đến nay, sau gần 1 tháng triển khai, các sở, ban, ngành đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Một số đơn vị đã chủ động ban hành kế hoạch, quyết định phân công nhiệm vụ, văn bản đôn đốc, báo cáo tiến độ và cung cấp số liệu minh chứng cho kết quả thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 234/586 nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai chính sách hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; số hóa hồ sơ; cấp kết quả điện tử; mua sắm trang thiết bị đầu cuối; phân bổ và giải ngân kinh phí.

Tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số phải đảm bảo cụ thể, thực chất, hiệu quả. Do đó các sở, ban, ngành, địa phương phải quyết liệt, trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, đồng thời có các giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm những điểm nghẽn với mục tiêu không chỉ đáp ứng quản lý, điều hành, quản trị, mà quan trọng hơn hết là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.