Xã Quảng Đức tổ chức cuộc thi Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền năm 2026

Sáng 29/9, Đảng ủy xã Quảng Đức tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền xã Quảng Đức” năm 2026. Hoạt động nhằm góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa chuyển đổi số từng bước đi vào công việc hằng ngày của cán bộ, đảng viên.

Cuộc thi Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền xã Quảng Đức năm 2026 diễn ra trong bầu không khí sôi nổi.

Tham gia cuộc thi có 4 đội, gồm: Khối Cơ quan MTTQ và các thôn, bản; Khối Chính quyền; Khối Công an, Quân sự và Trường Mầm non Quảng Đức; Khối Trường học.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, Kiến thức và Sáng tạo. Trong đó, phần thi Chào hỏi tạo dấu ấn với những hình thức giới thiệu trực quan, sinh động, có ứng dụng các công cụ công nghệ số. Phần thi Kiến thức đòi hỏi các đội thể hiện sự nhanh nhạy, chính xác qua các câu hỏi trắc nghiệm.

Đặc biệt, phần thi Sáng tạo là dịp để các đội phát huy khả năng ứng dụng công nghệ thông qua thuyết trình, sân khấu hóa hoặc xây dựng sản phẩm video, clip.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội thi.

Sau các phần thi sôi nổi, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp điểm, công bố kết quả và trao các giải thưởng cho các đội thi; trong đó có các giải chính và 2 giải phụ gồm Giải Màn chào hỏi hay nhất và Giải Sản phẩm sáng tạo truyền thông xuất sắc nhất.