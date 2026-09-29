Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng

Ngày 29/9, Công an thành phố Quảng Ninh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố tổ chức chương trình Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Quang cảnh chương trình Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Chương trình diễn tập có sự tham gia của hơn 100 cán bộ kỹ thuật phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin đại diện các cơ quan tham mưu Thành ủy, sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn; cùng sự tham gia và hướng dẫn chuyên môn của các chuyên gia kỹ thuật Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT), thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT), thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, tặng hoa chúc mừng chương trình Diễn tập bảo đảm an ninh mạng thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Nội dung diễn tập được triển khai trên nền tảng Cyber Range, mô phỏng các tình huống tấn công có chủ đích (APT) vào hệ thống thông tin trọng yếu gồm cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành của thành phố.

Trong 150 phút thực chiến, hơn 100 cán bộ kỹ thuật được chia thành 10 đội lần lượt xử lý 7 giai đoạn của kịch bản, từ xác định dấu vết rà quét, dò tìm lỗ hổng, truy vết hành vi tấn công dò mật khẩu; điều tra thư điện tử lừa đảo và mã độc trên máy trạm; đến truy vết hành vi chiếm quyền, leo thang đặc quyền và ngăn chặn trích xuất dữ liệu trái phép.

Các đội phải thực hiện quy trình điều tra số, thu thập chứng cứ, cô lập và khôi phục hệ thống; đồng thời tổng hợp chứng cứ để tái dựng toàn bộ chuỗi tấn công APT và đánh giá phạm vi ảnh hưởng, thiệt hại đối với hệ thống. Đây là nội dung đòi hỏi khả năng phối hợp, phân tích và xử lý sự cố ngay trong môi trường mô phỏng sát với thực tế.

Kết thúc diễn tập, Ban Tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng các đội có thành tích xuất sắc; đồng thời nhấn mạnh một số yêu cầu cấp thiết trong việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin phục vụ tiến trình chuyển đổi số của thành phố.

Cán bộ kỹ thuật phối hợp, phân tích và xử lý sự cố trong chương trình diễn tập.

Trong đó tập trung nhấn mạnh vào một số nội dung, như: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương; chuyển hóa bài học diễn tập thành hành động bảo vệ thường nhật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chuyên trách về an ninh mạng của thành phố...

Ban Tổ chức diễn tập tuyên dương và khen thưởng đội có thành tích xuất sắc nhất trong chương trình diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực ứng phó, xử lý sự cố an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin trọng yếu. Thông qua diễn tập, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có điều kiện cọ xát với các tình huống tấn công mạng liên hoàn, qua đó thực hành quy trình phát hiện, điều tra, ứng phó và khôi phục hệ thống.

Kết quả diễn tập đồng thời là cơ sở để đánh giá những điểm còn hạn chế về kỹ thuật, nâng cao khả năng phản ứng và xử lý sự cố an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.